GF Vip 2024 c’è anche lei da Temptation Island, la ricordate: “Nuova concorrente”

Direttamente da Temptation Island, nella casa del GF Vip 2024, arriverà anche lei: chi è la nuova concorrente.

Tutto pronto per la nuova edizione del GF Vip che, anche quest’anno, avrà un cast misto formato da personaggi famosi e sconosciuti che, nella casa più spiata d’Italia, proveranno a conquistare il pubblico con la propria personalità. Il reality show tornerà in onda lunedì 16 settembre con la conduzione di Alfonso Signorini che, in studio, sarà affiancato da due opinioniste ovvero Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Il cast ufficiale completo non è stato ancora ufficializzato anche se i primi concorrenti sono stati svelati dalla pagina Instagram ufficiale del programma. Nella casa, infatti, ci saranno Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, le tre ex ragazze di Non è la Rai che saranno in gara come unico concorrente, Luca Calvani e Jessica Morlacchi, la prima concorrente scelta di Signorini. Nella casa, inoltre, arriverà anche un’altra ex protagonista di Temptation Island.

GF Vip 2024: chi è la concorrente che arriva da Temptation Island

Secondo un’indiscrezione riportata da Davide Maggio, tra i concorrenti nip della nuova edizione del GF Vip ci sarà anche una protagonista di Temptation Island che il pubblico conosce molto bene. Lei è bellissima e nel villaggio dell’amore dove le coppie si mettono totalmente in gioco, ha fatto girare la testa ai fidanzati. La concorrente nip scelta da Alfonso Signorini ha partecipato al programma, allora condotto da Alessia Marcuzzi, nel 2020 e si è avvicinata a Gennaro Mauro, legato ad Anna Ascione.

Si chiama Yulia Naomi Bruschi ed è nata nel 1998. Lei è originaria di Cuba e, dopo Temptation Island, ha anche partecipato ad un’altra trasmissione tv. Nel 2021, infatti, ha partecipato alla trasmissione Love Island condotta da Giulia De Lellis legandosi sentimentalmente a Manuel Pirelli, durando poco come coppia.

Pur essendo originaria di Cuba, ha sempre vissuto in Italia, precisamente nella zona di Lucca. Ama l’equitazione e su Instagram pubblica spesso foto in cui sfoggia la sua bellezza facendo girare la testa ai suoi 18.200 follower. Nella casa, inoltre, dovrebbero entrare anche Iago Garcia, Clayton Norcross, il pallavolista argentino nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne Javier Martinez, Clarrisa Burt, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes e Lino Giuliano.

Il cast sarà poi completato da una serie di concorrenti nip tra cui dovrebbe esserci anche la gondoliera Sara Pilla, 24enne veneziana, cresciuta in una famiglia di gondolieri e che sogna di avere un futuro nel mondo dello spettacolo.