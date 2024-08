Grande Fratello bomba: il nome della prima concorrente scelta da Signorini

Il Grande Fratello spiazza il pubblico con il nome della prima concorrente scelta direttamente da Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello, con la nuova edizione, tornerà in onda il prossimo 16 settembre quando si riapriranno ufficialmente le porte della casa di Cinecittà con tanti nuovi concorrenti. Al timone del reality show, nonostante varie indiscrezioni che parlavano di un cambio della guardia, ci sarà ancora Alfonso Signorini che, in studio, sarà affiancato sempre da Cesara Buonamici, confermata come opinionista. Ci sarà, come commentatrice del web, anche Rebecca Staffelli che, dalla scorsa edizione, ha sostituito Giulia Salemi.

Gli occhi del pubblico, tuttavia, sono attualmente concentrati sui nomi dei concorrenti. L’ufficialità arriverà solo pochi giorni prima dell’inizio del reality, ma sul web sono davvero tanti i nomi che stanno circolando. Tra i tanti, però, spicca quello di una cantante che dovrebbe essere la prima concorrente ufficiale come si intuisce da un gesto social dello stesso Signorini.

Jessica Morlacchi prima concorrente del Grande Fratello 2024: l’annuncio di Signorini con un gesto social

Secondo un’esclusiva di Tv Blog, tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 ci sarà Jessica Morlacchi, cantante ed ex leader del gruppo dei Gazosa. Lei ha anche fatto parte del cast fisso del programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone dimostrando di avere un carattere peperino che potrebbe far bene nella casa di Cinecittà. A confermare la sua presenza nel cast della nuova edizione del padre di tutti i reality sarebbe stato lo stesso presentatore.

Il conduttore del Grande Fratello, infatti, su “X” (il vecchio Twitter, ndr), ha commentato il post di TvBlog con 3 emoji che applaudono. Secondo il popolo del web, la mossa social di Signorini confermerebbe la presenza della Morlacchi tra i concorrenti. Nessun indizio, invece, da parte di Jessica che dovrà mantenere il più stretto riserbo sulla propria partecipazione fino all’ufficialità.

Non ci sarà, invece, Furkan Palali, attore turco e protagonista della soap opera Terra amara. Il suo nome era stato accostato al reality di Canale 5 che, però, non è riuscito a battere la concorrenza della Rai. L’attore, infatti, ha ceduto al corteggiamento di Milly Carlucci e a settembre scenderà sulla pista di Ballando con le stelle 2024 come concorrente.

Tra i concorrenti del GF, invece, dovrebbero esserci anche alcuni protagonisti di Temptation Island 2024: i nomi più caldi sono quelli di Lino, Alessia, Raul e Martina, tornati tutti ufficialmente single dopo l’esperienza vissuta nel villaggio dell’amore.