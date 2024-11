Grande Fratello, arrivano bruttissime notizie da Mediaset: “Si valuta la chiusura”

Il Grande Fratello trema: la situazione è critica e si sta seriamente pensando ad uno stop per non precipitare nel baratro

I tempi cambiano, le generazioni si rinnovano e i programmi perdono il loro fascino. Non è questa la risposta che si stanno dando ai vertici di Mediaset, davanti agli ascolti poco entusiasmanti di quello che è uno show che ha sempre macinato, grazie alle pubblicità, milioni e milioni di euro.

L’attuale edizione del Grande Fratello sta perdendo quota e se non si attua una manovra di pilotaggio efficiente, non c’è che indossare i paracadute e arrivederci, si schianterà verso la chiusura anticipata. Sarebbe la prova che la formula non funziona più.

A far emergere l’allarme è stata la scorsa puntata, quella del 26 novembre, che ha tenuto davanti allo schermo “solo” 1,8 milioni di spettatori e uno share del 13,9%, risultati inferiori rispetto alle edizioni precedenti.

Grande Fratello in bilico: le cause della temuta e presunta chiusura anticipata

Mediaset si trova in un momento di riflessione sul futuro del Grande Fratello e sta cercando di salvare il format storico che attualmente si trova in forte crisi. Se non ci saranno segnali di ripresa, la chiusura anticipata potrebbe essere inevitabile.

Secondo indiscrezioni riportate da Agent Beast ai piani alti di Mediaset e gli autori del programma si sono incontrati per discutere possibili strategie. Tra le ipotesi considerate:

– Riduzione delle puntate settimanali: paradossalmente farne più di una con questo poco coinvolgimento non aumenterebbe gli ascolti.

– Chiusura anticipata del reality entro la fine di dicembre, qualora la situazione non migliori nelle prossime due settimane: sarebbe forse la prima volta in tutta la storia dello show. La chiusura anticipata risulterebbe non solo come una sconfitta ma potrebbe decretare la fine definitiva di un programma che da oltre 20 anni non ha subito rallentamenti e che ha segnato fortemente il cambiamento all’interno dell’intrattenimento televisivo, non solo italiano, ma mondiale.

– Nuovi ingressi nel cast, tra cui il ritorno come ospite di Dayane Mello, che potrebbe soggiornare brevemente nella casa: sarebbe la mossa meno dolorosa che potrebbe portare nuova linfa nelle dinamiche.

Davanti a questa inaspettata situazione, la domanda che sorge spontanea è: perchè sta succedendo? Sui social, i fan lamentano una gestione poco autentica, con accuse di raccomandazioni, relazioni pianificate e mancanza di provvedimenti su questioni spinose. Molti spettatori ritengono che l’attuale edizione sia troppo “manovrata” e difficilmente recuperabile.

La trasmissione inoltre ha subito frequenti spostamenti di giorno e orario, segno di difficoltà nel consolidare una fascia di pubblico stabile. Tuttavia, la prossima puntata è stata confermata per il 2 dicembre, un lunedì.