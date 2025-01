Le sorprese del Grande Fratello continuano senza sosta e questa volta la Produzione avrebbe deciso di attuare una strategia inattesa

Il pubblico potrebbe reagire in maniera discordante ma il Grande Fratello ha un solo scopo, quello di far rialzare gli ascolti. Purtroppo dinamiche di gioco e scelte controproducenti stanno mettendo a dura prova il reality condotto da Alfonso Signorini.

Dopo l’abbandono volontario di Jessica Morlacchi, che per molti poteva essere la vincitrice di questa edizione, avendo un seguito enorme, anche Helena Prestes, ma a causa delle nomination, ha dovuto dire addio al programma.

Peccato che con queste due uscite, il pepe nella quotidianità all’interno della casa più spiata d’Italia è venuto meno e adesso c’è da inventarsi qualcosa affinché ritorni la suspence e gli intrighi che finora hanno nel bene e nel male tenuti incollati al piccolo schermo i telespettatori.

In queste ultime ore sono sorti alcuni retroscena di Agent Beast, secondo cui, gli autori del Grande Fratello starebbero valutando un possibile ritorno di Helena Prestes. Dopo la sua eliminazione, avvenuta per un episodio controverso (un bollitore lanciato verso un’altra concorrente), il programma sembra risentire di un calo di ascolti.

Una scelta che fa discutere

Helena Prestes ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico per il suo modo di fare, ma soprattutto per i suoi continui battibecchi con alcuni protagonisti della casa. Recentemente non è passato inosservato il suo chiarimento con Lorenzo Spolverato, che Alfonso Signorini gli ha concesso dopo la sua eliminazione.

Per questo motivo Helena potrebbe tornare nella casa non come concorrente, ma come ospite per pochi giorni a fine gennaio 2025. Questo sarebbe gestito dal team della modella in coordinamento con la Produzione. Si ipotizza che gli autori vogliano sfruttare la popolarità di Helena per dare uno sprint allo share che starebbe zoppicando dopo la sua eliminazione.

Non è la prima volta che il format si affida ad ingressi di emergenza per aggiustare il tiro (in quest’edizione per esempio è entrata come ospite Carmen Russo per sostenere il marito Enzo Paolo Turchi, ormai anche lui ex gieffino)

Gli utenti del web tuttavia sono divisi su questo possibile ritorno. Alcuni sostengono che potrebbe portare nuove dinamiche nella casa, mentre altri sono contrari, ricordando che Helena era stata eliminata dal televoto. Entrata a settembre, la modella si era fatta notare per la sua personalità e per legami con altri concorrenti. Tuttavia, la sua avventura si è interrotta dopo un comportamento giudicato inappropriato, il famoso litigio con Jessica Morlacchi.