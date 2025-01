Il Paradiso delle Signore 9: i dirigenti di casa Rai hanno deciso. Quando ci saranno le ultime registrazioni.

Continua il grande successo de Il Paradiso delle Signore, la fiction più chiacchierata ed amata di casa Rai. Il primo episodio della soap opera è stato trasmesso ormai qualche anno fa e, da quel momento, i fan non hanno perso neppure un appuntamento. Nonostante ci sia stato, infatti, un esordio timido in termini di ascolti pian piano, le sorti della soap sono cambiate e i dirigenti di casa Rai hanno constatato quanto il prodotto fosse gradito ai telespettatori.

Hanno dunque pensato alla messa in onda delle stagioni successive e, sono giunti alla nona. Le vicende delle Veneri e dei personaggi che orbitano nella loro vita affascinano i fan, i quali non perdono neppure un appuntamento con i protagonisti. Ecco perché, quotidianamente, cercano in rete di anticipazioni e, nel corso delle prossime puntate ci saranno delle vere e proprie rivoluzioni.

Il Paradiso 9 finisce prima? La Rai ha deciso: ultimate le registrazioni

La nona stagione della soap opera si avvia verso il gran finale, a fine gennaio infatti stando agli spoiler, termineranno definitivamente le riprese. Gli attori si congederanno dal set, dove lo scorso maggio 2024 sono iniziate le riprese. La fiction si conferma uno dei prodotti vincenti della programmazione pomeridiana della rete ammiraglia.

Ha raggiunto, infatti, punte del 21% di share con 1,7 milioni di telespettatori al giorno. Inoltre Il Paradiso delle signore 9 si è confermato uno dei format più seguiti in streaming su Rai play. Una stagione vincente che si avvia verso la chiusura, a fine gennaio, come già anticipato, s ultimeranno le riprese.

Entro il 31 gennaio gli attori e le attrici saranno chiamati a girare le scene conclusive. Per il momento, non si hanno ancora dettagli al riguardo, ciò che è certo è che ci saranno dei colpi di scena inaspettati e, non è escluso che alcuni dei personaggi più amati possano lasciare la soap. Del resto è già accaduto lo scorso anno con l’uscita di scena di Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 gennaio rivelano che Adelaide farà preoccupare tutti quelli che le stanno intorno a causa di malore che la colpirà improvvisamente. Anche l’ex compagno, Umberto Guarnieri le chiederà di recarsi al più presto da uno specialista.

Si preoccuperà per lei e Marcello Barbieri sarà particolarmente geloso delle attenzioni che le riserverà. Alfredo, invece, deciderà di prestare il suo aiuto ad Irene pagando il suo debito con il fisco, ma deciderà di non dire nulla alla fidanzata Clara.