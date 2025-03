Il Paradiso delle Signore, nei giorni scorsi l’attrice di Odile si è laureata e ha postato gli scatti dei festeggiamenti: cosa ha studiato.

Volto dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore, Arianna Amadei interpreta Odile. la figlia segreta della contessa Adelaide. Un ruolo importante che ha conquistato immediatamente il favore del pubblico. Attrice giovane e di talento Arianna è stata accolta con affetto anche dal cast consolidato della soap opera made in Italy e a quanto pare il suo personaggio è destinato ad avere una maggiore presenza e importanza.

Arianna Amadei ha perseguito il sogno di fare l’attrice ed è riuscita a superare i casting de Il Paradiso delle Signore, certa che essere parte di una produzione così popolare possa essere un ottimo trampolino di lancio. Tuttavia la 24enne ha continuato a perseguire anche altre strade, nonostante l’impegno quotidiano sul set, è riuscita a studiare e a laurearsi. La giovane nei giorni scorsi ha condiviso sui social alcuni scatti che la ritraggono durante i festeggiamenti della laurea.

La giovane attrice ha infatti organizzato un party con i suo amici più cari e si è prestata a giochi e a momenti goliardici. Il volto di Odile ha ricevuto tantissime dediche e messaggio d’affetto a conferma di quanto è amata anche dal pubblico. Le immagini sono davvero molto divertenti e mostrano quanto sia felice Arianna di aver raggiunto questo ambito traguardo: ma in che cosa si è laureata la giovane attrice? Cosa ha studiato?

Arianna Amadei laureata: ecco qual è il titolo di studio conseguito

Riuscire a studiare e lavorare allo stesso tempo non è stato facile per Arianna Amadei. Il ruolo di Odile l’ha impegnata molto visto che le riprese de Il Paradiso delle Signore sono quotidiane. Nonostante tutto la giovane è riuscita a realizzare il suo sogno di laurearsi in psicologia. Arianna ha studiato a Roma e con dedizione e impegno ha saputo raggiungere il traguardo prefissato.

Ora potrà dedicarsi alla recitazione. A quanto pare il ruolo di Odile nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore assumerà connotati ancor più delineati e di spessore. In seguito ad alcuni eventi il rapporto con la madre si complicherà e le due si ritroveranno distanti. Inoltre Odile avrà un acceso scontro con Furlan e scoprirà che Tancredi e Giulia sono pronti ad attaccare ancora una volta il noto grande magazzino.

I due metteranno in atto un piano per screditare Il Paradiso: riuscirà Odile a fermarli? La giovane riceverà anche il sostegno di Umberto che non nasconde di volerle dare maggiore importanza.