La Promessa, anticipazioni weekend 23-24 novembre: Jana fa un’importante richiesta a Curro

La Promessa spoiler: le anticipazioni del weekend svelano che Jana fa una importantissima richiesta a Curro. Cosa accadrà.

Continua il grande successo della fiction spagnola La Promessa. Ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo circa un anno fa e, da quel momento i telespettatori sono letteralmente impazziti per la soap opera. La trama è ricca di colpi di scena e si concentra sulla narrazione di una donna che si fa assumere alla tenuta.

Ambientata nel 1913 la fiction ha riscosso un incredibile successo. La prima stagione è composta da 166 episodi ed è andata in onda per la prima volta in Spagna l’1 novembre del 2022, mentre in Italia è stata trasmessa il 29 maggio 2023 su Canale 5. La storia si svolge in Andalusia, nella Sierra Morena e la protagonista si chiama Jana, è una donna determinata e valorosa.

La Promessa, anticipazioni weekend 23-24 novembre: Jana spiazza Curro

Si porta dentro un segreto e si avvicina ai ricchi proprietari terrieri per vendicarsi della morte di sua madre e del rapimento di suo fratello. In un contesto molto difficile, in cui l’Europa si sta preparando ad affrontare uno dei periodi più bui, nel palazzo La Promessa tutto scorre serenamente, almeno in apparenza.

La trama, come accennato, è ricca di colpi di scena e lascia sempre i telespettatori incollati allo schermo, merito dell’ambientazione e della straordinaria interpretazione degli attori. Proprio per questo motivo cercano quotidianamente le anticipazioni sul web: ecco dunque cosa devono aspettarsi per le puntate che andranno in onda nel weekend.

Petra e Ayala si preparano a vendicarsi di Cruz. La domestica rivela tutte le debolezze della Marchese al suo lui. Lo sciopero sortisce i suoi effetti e i marchesi tentano di raggiungere un accordo con la servitù. Don Romolo e Don Lorenzo sono intenzionati a mettere un freno alla questione, ma la decisione spetta ai domestici che devono vagliare la loro proposta e scegliere se acconsentire o portare avanti lo sciopero.

Nella puntata che andrà in onda Domenica 24 novembre, Jana chiede a Curro di indagare sui legame tra la Marchese e Dolores. Abel scopre che Manuel la sta cercando e, dunque decide di affrontarlo. Nel frattempo Simona è estremamente felice per il ritorno di Virtudes alla tenuta. Don Lorenzo invece trova le prove sugli affari di Pelayo all’interno del magazzino.

Jana scopre cosa è successo a sua madre e Maria le dice di chiedere consiglio a Curro. Da questo momento in poi tutte le dinamiche a cui hanno assistito i telespettatori cambieranno radicalmente. Ci saranno infatti degli avvincenti colpi di scena.