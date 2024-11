L’amica Geniale 4, lutto terribile per Lenù: inizia un incubo per lei

Le prossime puntate dell’Amica Geniale previste per lunedì 25 novembre vedranno Lenù affrontare un lutto terribile.

Avevamo lasciato Lila e Lenù strette l’una all’altra, unite da una tragedia che ha scosso profondamente non solo Napoli, ma anche Avellino, dove si trovavano Gennarino ed Enzo, il figlio e il compagno di Lila. Quel terremoto così devastante però, oltre a distruggere edifici e spezzare vite, ha fatto emergere nuove consapevolezze nella vita di Elena. È in questo scenario drammatico che Lenù ha la sua prima vera epifania su Nino Sarratore, l’uomo che ha sempre amato e per il quale è disposta a fare di tutto.

Nonostante Elena sia incinta di lui, Nino dimostra un a tratti un distacco quasi insopportabile, preferendo ritirarsi nella villa di famiglia della moglie, lontano da Napoli, in compagnia di Eleonora e dei loro figli per sfuggire al terremoto. Questo tradimento emotivo diventa così la conferma definitiva dei dubbi che Lila non ha mai smesso di instillare in Elena. Lila, infatti, continua a metterla in guardia sull’uomo, descrivendolo come egoista e manipolatore, Elena però (almeno per il momento) non sembra disposta a vedere la realtà.

Tuttavia, la crepa che compare sul soffitto della casa di Lenù è più di un semplice danno strutturale: è il simbolo di una rottura interiore, di qualcosa che si è spezzato per sempre nella sua vita e che ha a che fare proprio con Nino, distante da lei in un momento così delicato. Questa sensazione di smarrimento però accompagnerà Elena anche in futuro, regalando puntate sempre più intense e complicate.

L’Amica Geniale, anticipazioni 25 novembre: momenti difficili per Lenù

Nel terzo appuntamento con L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, diretto da Laura Bispuri e interpretato da un cast straordinario tra cui Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni, saremo di fronte a due episodi chiave: La frattura e L’imbroglio.

Nel quinto episodio, La frattura, Elena dà alla luce una bambina che chiama proprio come la sua mamma. La visita di Lila e Immacolata, però, si trasforma in un incubo: Immacolata ha un collasso proprio nella casa di Elena e Lila, insieme a Nino, decide di portarla immediatamente in ospedale. Per Elena però, questa vicinanza tra Lila e Nino è insostenibile e la gelosia esplode, proprio come era successo in passato quando erano solo delle ragazzine.

Sarà il sesto episodio, L’imbroglio, però a portare svolte drammatiche. Questa volta è Lila a diventare madre di una bambina, Tina, ma la gioia della nascita della bimba è oscurata dalla morte di Immacolata, malata di tumore ai polmoni. Dopo i funerali, Elena profondamente scossa deciderà di prendersi una pausa per riflettere, ma non rinuncerà ai suoi progetti: promette infatti al suo editore di consegnare un nuovo romanzo entro l’autunno del 1982, una promessa o forse una sfida con se stessa che la metterà a dura prova.