L’Amica Geniale 4, puntata del 2 dicembre: Lenù si vendica dopo i tradimenti di Nino

Continuano le puntate de L’Amica Geniale 4, e stanno circolando le anticipazioni su quello che succederà a breve.

Tratta dagli omonimi romanzi di Elena Ferrante, la serie tv è una delle più amate degli ultimi tempi dal pubblico Rai. Racconta infatti le vicende di due amiche – Lila e Lenù – che vivono tenendosi per mano, e talvolta allontanandosi, in un rione di Napoli. In questo modo, le vicende svelano la società degli anni passati, con tutte le luci e le ombre che ha comportato. Ad ogni episodio i fan non possono fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire i vari colpi di scena in serbo per loro.

Adesso ci si avvicina al gran finale, e intanto sono uscite le prime anticipazioni su ciò che accadrà durante la puntata del prossimo 2 dicembre.

Le anticipazioni de L’Amica Geniale 4: cosa succederà

Il primo episodio di lunedì 2 dicembre si chiamerà Il ritorno e sarà sempre più ricco di sorprese. Antonio dirà infatti a Elena tutta la verità su Nino Sarratore e sulla sua infedeltà, tanto che la protagonista potrà scoprire tutti i tradimenti dell’uomo nel corso degli anni. La donna si dispererà per essersi fidata di lui e per aver fondato tutta la sua vita sul grande amore che ha provato nei suoi confronti sin da quando era bambina. Per vendicarsi, deciderà però di tacere e di trascorrere un’altra notte di passione con Nino.

Nel frattempo, sta per essere pubblicato il suo nuovo romanzo e lei vorrà consegnare il suo vecchio dattiloscritto che è ambientato proprio nel rione. Nino farà inoltre perdere le tracce di sé e sparirà per qualche tempo, finché non tornerà da Elena per chiederle di perdonarlo. Lei avrà però la forza di rifiutarlo e di cancellarlo per sempre dalla sua vita. Lenù ha infatti compreso di non provare più nulla per lui, e sceglie così di trasferirsi con le sue figlie nel rione. Nel secondo episodio – intitolato L’indagine – si vedrà una Elena sempre più impegnat con le conferenze stampa e con le presentazioni ufficiali del suo libro, che otterrà subito un grande successo.

A causa di tutti questi impegni, la donna trascurerà le sue figlie, che resteranno invece a casa di Lila. Il gran finale sarà del tutto inaspettato, dato che proprio Lila vivrà un dolore da cui non riuscirà più a riprendersi. Non resta quindi che attendere il prossimo appuntamento con L’Amica Geniale per scoprirne di più.