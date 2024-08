Mediaset, quando iniziano i programmi a settembre, il calendario

L’attesa sta per finire: ecco le date d’inizio di tutti i programmi Mediaset più attesi dal pubblico a settembre.

La stagione dei film e delle repliche delle varie trasmissioni sta per finire perché tra pochi giorni prenderà ufficialmente il via il palinsesto autunnale sia sulle reti Rai che su Mediaset. Sono diversi i programmi targati Mediaset che torneranno in onda a partire dalla settimana prossima come Pomeriggio 5 che è una delle trasmissioni in partenza già da lunedì 2 settembre.

Come ha svelato la conduttrice Myrta Merlino, Pomeriggio 5 tornerà in onda con diverse novità occupando la solita fascia pomeridiana ovvero dalle 16.40 alle 18.30. Sempre lunedì 2 settembre, inoltre, ripartono anche Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi e La ruota della Fortuna con Gerry Scotti alle 18.50.

Il weekend del 7 e dell’8 settembre, invece, segna il ritorno di Silvia Toffanin e di Verissimo mentre per vedere le nuove puntate di Forum e di Uomini e Donne sarà necessario aspettare il 9 settembre. Inoltre, il 12 settembre si apriranno le porte della casa del Grande Fratello mentre la scuola di Amici ripartirà ufficialmente domenica 15 settembre.

Programmi Mediaset: quando ripartono quelli di Italia 1 e Rete 4

Su Italia 1 la trasmissione sicuramente più attesa è quella condotta da Veronica Gentili e Max Angioini ovvero Le Iene Show, in onda con la nuova stagione dal 29 settembre. Dopo il debutto dello scorso anno in seguito alla scelta di Belen Rodriguez di prendersi una pausa televisiva, la coppia è stata confermata al timone dello show più irriverente della tv anche se è stato abolito il doppio appuntamento settimanale.

Rete 4, invece, conferma la totale dedizione ai talk show politici e d’attualità con il ritorno, già da domenica 1 settembre, di Zona Bianca con la conduzione di Giuseppe Brindisi. Il 2 settembre, invece, è il giorno del ritorno di Paolo Del Debbio con “Ditemi di voi” e di Quarta Repubblica con Nicola Porro.

Il 3 settembre ritroviamo Bianca Berlinguer con il suo È sempre Cartabianca mentre il 7 settembre è il turno di Roberto Giacobbo con Freedom. Fuori dal coro di Mario Giordano, invece, va in onda dall’11 settembre mentre Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio dal 12 settembre. Infine, il 13 settembre, tornano in onda Gianluigi Nuzzi e Quarto Grado.

Per quanto riguarda le fiction, a settembre, dovrebbero debuttare I Fratelli Corsaro con Giuseppe Fiorello: la data della prima puntata, secondo voci di corridoio, dovrebbe essere mercoledì 11 settembre anche se non c’è ancora nulla di ufficiale.