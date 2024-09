Perché Raimondo Todaro è andato via da Ballando con le Stelle: il retroscena con Milly Carlucci

Perché Raimondo Todaro è andato via da Ballando con le Stelle? Spunta il retroscena sul rapporto con Milly Carlucci.

Raimondo Todaro, dopo essere stato per anni un maestro di Ballando con le stelle vincendo varie edizioni come quelle in cui ha ballato con Cristina Chiabotto, Elisa Di Francisca e Giusy Versace, ha lasciato il programma nel 2021 accettando di far parte del cast di Amici di Maria De Filippi dove ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza. Incarico che ha lasciato alla vigilia della 24esima edizione dove sarà sostituito da un ex allievo come ha annunciato lui stesso ai microfoni di Verissimo.

“Me lo hanno chiesto tutti quest’estate, ma purtroppo non ci sarò. Devo dire che ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili, sono cresciuto tanto sia dal punto di vista professionale e umano. Per chi ama fare l’insegnante come me credo che Amici sia il top. Ne approfitto per salutare tutti, da Maria a tutti i tecnici”, ha dichiarato rispondendo alle domande di Verissimo. Un addio che era nell’aria e che non sta facendo molto rumore come, invece, è accaduto quando ha lasciato Ballando con le stelle. Un addio che, ancora oggi, fa discutere ma perché Todaro ha detto addio al programma di Milly Carlucci?

Raimondo Todaro e l’addio a Milly Carlucci e Ballando con le stelle: svelato il motivo

Raimondo Todaro è arrivato a Ballando con le stelle nel 2005, quando aveva solo 18 anni. Giovanissimo e con un grande talento, si è messo subito in mostra conquistando, anno dopo anno, la stima non solo di Milly Carlucci e della sua squadra, ma anche del pubblico. Nel 2021, però, Todaro ha annunciato l’addio alla trasmissione di Raiuno. Il motivo? La voglia di tuffarsi in nuove avventure professionali.

“Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato”, le parole del ballerino sui social, ma come sono oggi i rapporti tra Todaro e Milly Carlucci?

A svelarlo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Rolling Stone, nel 2022, è stata la stessa conduttrice ammettendo di essere rimasta male per le modalità in cui è avvenuto l’addio ma aggiungendo di non nutrire alcun tipo di rancore nei confronti di Todaro. “Non c’è da chiarire. Ci siamo sentiti all’epoca e basta. Se ci dovessimo incontrare ci abbracceremo, perché amo tutte le persone passate per questo programma. Gli voglio bene, è un bravo ragazzo. Anche se non ci siamo sentiti non c’è alcun attrito“, le parole della Carlucci.