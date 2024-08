Perché Veronica Peparini è andata via da Amici. La verità su Maria dopo anni

Perché Veronica Peparini ha lasciato dopo anni Amici? La verità su Maria De Filippi e il loro rapporto emerge solo ora.

Dopo essere stata per anni l’insegnante di Amici di Maria De Filippi, Veronica Peparini ha deciso di lasciare la scuola più famosa del talent show non senza polemiche. Il suo addio, infatti, ha lasciato l’amaro in bocca ai fan del programma che hanno sempre ammirato non solo la sua professionalità, ma soprattutto la sua umanità e l’atteggiamento materno con cui si rapportava a tutti gli allievi.

A distanza di un anno dall’addio la donna è tornata ad Amici nel ruolo di giudice esterno, ma ancora oggi, c’è non solo chi si chiede il motivo che l’ha spinto a lasciare il talent show, ma soprattutto, se ci sia la possibilità di un ritorno nella scuola. Che cosa è successo esattamente?

Veronica Peparini e l’addio ad Amici: la verità sul rapporto con Maria De Filippi

Veronica Peparini ha lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi sia perché aveva voglia di un cambiamento sia per il bisogno di dedicarsi alla vita privata. Già mamma di Daniele e di Oliva, la Peparini desiderava formare una famiglia anche con Andreas Muller, progetto che si è concretizzato con la nascita delle gemelle Penelope e Ginevra che sono la fotocopia del papà. Oggi, tuttavia, l’esperta è tornata ad insegnare danza e non nasconde di sentire la mancanza di un ambiente in cui aveva trovato una famiglia.

E soprattutto che le ha permesso di crescere anche professionalmente. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Blasting News, sarebbe in lizza per un ritorno ad Amici 24 dove si prospettano degli importanti cambiamenti. Secondo voci di corridoio, infatti, potrebbero lasciare la scuola sia Raimondo Todaro che Emanuel Lo con la Peparini ed Elena D’Amario pronte a sostituirli.

Il ritorno della compagna di Andreas Muller dietro la cattedra di Amici non è così improbabile per il rapporto che ha con Maria De Filippi. Tra la conduttrice e la coreografa, infatti, non c’è mai stata alcuna frizione e a confermarlo è stata la stessa Veronica quando, dopo la nascita delle gemelle, ai microfoni del settimanale DiPiù, ha dichiarato:

“Certo che l’ho sentita. Ho parlato con lei, ma anche con il suo staff, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli”, ha riferito la donna mettendo subito fine alle polemiche. “Abbiamo parlato di questo momento, che è sempre bello da condividere. Poi tra me e Andreas è nato tutto ad Amici. Saremo sempre grati al programma, per noi resta un punto di riferimento”.