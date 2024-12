Tina Cipollari è uno dei pilastri di Uomini e Donne: i telespettatori sono curiosi e vogliono sapere a quanto ammonta il suo patrimonio.

E’ un personaggio televisivo di grande successo, Tina Cipollari. La vamp e opinionista di Uomini e Donne ha una lunga carriera nel piccolo schermo, per la maggior parte coltivata negli studi del dating show di Maria De Filippi.

La storia dell’opinionista fumantina, nemica di Gemma Galgani ha affascinato il pubblico, fin dal primo giorno in cui è approdata nel programma che le ha dato successo, per corteggiare il primo tronista della storia del format. E’ bastato questo per dare una svolta alla sua vita.

Prima di diventare un volto noto del piccolo schermo Tina Cipollari faceva la contabile in un’azienda di Viterbo. Un grande cambiamento sicuramente, non solo per ciò che riguarda la sua vita in generale, ma anche il suo conto corrente. Quanto guadagna Tina Cipollari?

I guadagni di Tina Cipollari a Uomini e Donne e non solo

Tina Cipollari è un volto iconico del trash televisivo, anche se lei a Belve ha puntualizzato che si vede di più come simbolo della TV popolare. Presenza fissa di Uomini e Donne fin dal 2001,Tina Cipollari si è fatta conoscere prima come corteggiatrice, poi come tronista e poi come opinionista. La sua figura è amata e criticata in egual misura dal pubblico grazie al suo stile ironico e alle frasi diventate virali sotto forma di meme e GIF. Il suo ruolo nello show è talmente importante che ha fatto del programma una fonte di guadagno stabile, senza bisogno di altre occupazioni.

Secondo indiscrezioni, Tina Cipollari percepisce tra 1.000 e 2.000 euro per ogni registrazione del programma, il quale registra in media cinque puntate al mese. Questo si traduce in uno stipendio mensile che varia tra i 5.000 e i 10.000 euro, e un guadagno annuo compreso tra 50.000 e 90.000 euro.

Oltre al compenso da Uomini e Donne, Tina ha altre fonti di entrata, come: ospitate in TV o partecipazioni come concorrente in altri programmi come Pechino Express nel 2016 e Selfie – Le cose cambiano. Come molti artisti dello spettacolo anche la Cipollari guadagna con la promozione di brand attraverso i suoi canali e ha pubblicato due libri: “No Maria, io esco!” e “Piume di struzzo”.

Anche Gianni Sperti, collega opinionista, percepirebbe lo stesso compenso per puntata (tra 1.000 e 2.000 euro). Diversamente, i tronisti e i corteggiatori non ricevono un vero stipendio, ma solo un rimborso spese e i pasti pagati durante la registrazione. Nel 2001, quando Tina era tronista, il suo compenso ammontava a circa 1.500 euro a registrazione. Si tratta solo di supposizione perchè su questo argomento non ci sono informazioni ufficiali