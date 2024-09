Sonia Bruganelli tutta curve in costume: l’ex di Bonolis sempre più bella

Sonia Bruganelli non smette di stupire e incanta tutti in costume: l’ex moglie di Paolo Bonolis è sempre più bella.

Sonia Bruganelli ha trascorso un’estate spensierata insieme ai propri figli, agli amici, ma anche insieme a Paolo Bonolis con cui, nonostante la fine del matrimonio, resta l’affetto e il rispetto. Dopo anni accanto al famoso conduttore, la Bruganelli ha scelto di chiudere l’importante storia d’amore e aprire un nuovo capitolo della sua vita tuffandosi non solo nel lavoro, ma anche in una nuova relazione.

La Bruganelli, infatti, è stata pizzicata più volte in compagnia di Angelo Madonia, maestro di Ballando con le stelle con cui, dopo vari rumors, è uscita allo scoperto concedendosi anche qualche giorno di vacanza in sua compagnia. L’ex di Bonolis, inoltre, è pronta a trasformarsi in ballerina partecipando, come concorrente, a Ballando con le stelle. Prima, però, di indossare l’abito da ballo, la Bruganelli si è concessa ancora qualche giorno in costume lasciando tutti a bocca aperta per l’incredibile bellezza.

Sonia Bruganelli incanta: la foto in costume fa impazzire il web

Più passano gli anni e più Sonia Bruganelli diventa bella come sottolineano i fan ammirando il fascino che sfoggia in una foto in cui indossa un semplice costume colorato. Sorriso smagliante, sguardo profondo e gioioso e abbronzatura dorata rendono la bellezza della Bruganelli ancora più evidente di fronte alla quale è davvero impossibile restare impassibili come sottolineano i fan guardando il viso totalmente acqua e sapone.

Una bellezza semplice e naturale quella dell’ex di Bonolis che, più volte ha ribadito di non pensare più all’aspetto fisico godendosi il bello dei suoi anni. “Provo a mangiare meglio, fare sport, mantenermi – ha detto durante una puntata del podcast Focaccia e Cappuccino – “Se ce la faccio bene, se no c’è anche la vita… ci sono gli aperitivi, ci sono gli amici, e a 50 anni il grosso della mia vita professionale l’ho fatto e posso serenamente fregarmene”.

Il risultato è una donna bellissima, serena e con un ottimo rapporto con le proprie curve con cui incanta i fan e con le quali è pronta anche ad incantare la giuria di Ballando con le stelle mettendosi in gioco sulla pista di Raiuno.

Partecipare al programma di Milly Carlucci, infatti, rappresenta una sfida con se stessa per la Bruganelli che, dopo aver fatto l’opinionista di due dei reality più importanti della televisione italiana come il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi, è pronta a passare dall’altra parte della barricata. E chissà se sarà proprio in coppia con Angelo Madonia con cui è stata pizzicata in barca.