La soap opera La Promessa continua a catturare l’attenzione degli spettatori con una trama ricca di colpi di scena e tensione emotiva.

La soap opera La Promessa, in onda su Canale5, continua a catturare l’attenzione degli spettatori con una trama ricca di colpi di scena e tensione emotiva. Le puntate dal 10 al 15 marzo 2025 si preannunciano particolarmente avvincenti, con eventi che metteranno a dura prova i personaggi e le loro relazioni. Scopriamo insieme cosa accadrà in questi giorni cruciali.

La Promessa Anticipazioni dal 10 al 15 marzo 2025: Martina spedita in manicomio. Petra è certa che Ayala abbia imbrogliato

La settimana si apre con Margarita e Cruz che si trovano in una situazione delicata. Decidono di affrontare Ayala, il conte, per convincerlo a non procedere con la denuncia nei confronti di Martina. La loro determinazione è tale che arrivano persino a minacciarlo, dimostrando quanto siano disposti a tutto pur di proteggere la giovane. Nel frattempo, Catalina, cugina di Martina, inizia un’indagine meticolosa per dimostrare l’innocenza della parente. Interroga testimoni come Candela, Simona e Maria per raccogliere indizi e prove.

Parallelamente, Santos osserva una conversazione tra Vera e Lope, giungendo alla conclusione errata che i due stiano riprendendo la loro relazione. Questo genera in lui una rabbia feroce, sfociando in comportamenti rischiosi per la sua reputazione.

La puntata di venerdì si apre con uno scontro tra Cruz e Catalina, che si rinfacciano l’un l’altra. La marchesa accusa la figliastra di aver introdotto un contadino volgare nella loro vita. Virtudes rivela che i suoi suoceri le permetteranno di tenere il figlio solo se dimostrerà di avere un futuro assicurato per lui.

Don Ricardo, consapevole del comportamento inadeguato di suo figlio, diventa preoccupato per Vera e avverte Santos di non approfittarne. Questo segna un cambiamento significativo nei rapporti familiari.

Nel weekend, Ayala si difende dalle accuse di Petra, che lo accusa di aver orchestrato un piano per incastrare Martina e ottenere così Margarita. Le tensioni si intensificano ulteriormente quando Don Ricardo e Don Romulo decidono di tenere d’occhio Lope e Santos, temendo nuovi conflitti.

Sebbene le preoccupazioni aumentino, il legame tra i personaggi continua a rafforzarsi, mentre le trame di inganno e vendetta si intrecciano in un vortice di emozioni. I colpi di scena si susseguono, mantenendo viva l’attenzione del pubblico e promettendo sviluppi avvincenti nelle prossime puntate di La Promessa. Una soap opera che anche nelle prossime puntate continuerà a regalare momenti davvero epici.