Squalifica al Grande Fratello, la gieffina rischia per la frase proibita: cosa ha detto

Grande tensione in queste ultime ore al Grande Fratello per una frase infelice di una gieffina che ora rischia di uscire.

Non sarebbe sicuramente la prima volta. La storia del Grande Fratello è ricca di squalifiche in tronco per comportamenti sbagliati, non idonei e di cattivo gusto, soprattutto nei confronti dei coinquilini.

E forse quest’anno ci mancava. Il reality di Canale 5, noto per essere spietato con i concorrenti che violano il regolamento, potrebbe decidere di prendere provvedimenti esemplari per salvaguardare il rispetto e il decoro del programma.

Secondo quanto emerso dai social ci sarebbe stata una frase offensiva durante un momento di relax a bordo piscina. La cosa sorprendente è che le parole infelici sono state pronunciate non durante una discussione accesa ma solo per il gusto di scherzare e prendere “simpaticamente” in giro, con tanto di risata finale.

Se il Grande Fratello è coerente.. Cosa sta succedendo

Il regolamento del Grande Fratello prevede provvedimenti severi per chi usa linguaggio discriminatorio, volgare o offensivo. In passato, il reality non ha esitato a espellere concorrenti che hanno superato il limite, e in questo caso potrebbe seguire lo stesso percorso. La decisione finale potrebbe arrivare durante la prossima diretta, dove Alfonso Signorini affronterà la questione in maniera approfondita.

L’episodio controverso riguarda Federica Petagna, ex volto di Temptation Island ed ex fidanza di Alfonso D’Apice, che avrebbe utilizzato un insulto omofobo nei confronti di Lorenzo Spolverato. Il termine usato, “finoc**io”, ha generato indignazione tra i telespettatori e sollevato domande su eventuali provvedimenti da parte della produzione del reality.

L’episodio è stato evidenziato dal creator Francesco Vescio, che ha condiviso il video incriminato su Instagram. Questo ha riportato alla memoria un caso simile avvenuto in precedenza con Lino Giuliano, un altro volto noto della TV, escluso dal Grande Fratello ancora prima di entrare nella Casa. Lino era stato accusato di aver usato un insulto omofobo, ma aveva successivamente dichiarato che il commento non era stato scritto da lui, bensì da un parente minorenne a cui aveva affidato la gestione del suo account.

Al momento rimangono gli interrogativi: il pubblico si chiede se la produzione sarà coerente con le decisioni prese in passato, tenendo conto del fatto che per Giuliano non ci sono stati nè se e nè ma. La faccenda arriva in un momento di difficoltà del reality condotto da Alfonso Signorini, costretto a ricorrere a veterani del passato come Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi per risollevare gli ascolti. Quale sarà il destino di Federica Patagna?