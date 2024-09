Stefano De Martino ha una sorella bellissima: chi è e cosa fa Adelaide, sua fotocopia

Stefano De Martino ha una sorella bellissima, identica a lui, con cui trascorre tanto tempo: chi è e che cosa fa Adelaide.

Stefano De Martino, dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, è ufficialmente single, ma nella sua vita c’è una persona importante a cui è fortemente legato e con la quale ha trascorso anche parte delle vacanze estive. Insieme alla mamma, la donna più importante della vita del conduttore napoletano è sicuramente la sorella Adelaide che è anche la sua prima fan.

Ogni giorno, infatti, Adelaide De Martino ricorda ai propri followers l’appuntamento con Affari Tuoi, programma che permette a De Martino di guadagnare cifre importanti e, rispondendo ad alcuni messaggi, ha anche confermato la realizzazione della nuova stagione di “Stasera tutto è possibile”. I fan di Stefano, così, seguono con affetto anche Adelaide, ma chi è davvero la sorella di De Martino?

Adelaide De Martino: ecco chi è la sorella di Stefano

Adelaide De Martino è nata a Napoli l’8 giugno 1994 ed è la seconda di tre figli. Oltre a Stefano, infatti, ha un fratello più piccolo, Davide. Con i genitori, si è trasferita a Milano dove vive attualmente ed è molto seguita sui social dove condivide spesso foto e video insieme ad amici e famiglia. In passato, il suo nome è stato anche accostato al Grande Fratello, ma è un’ipotesi che non si è mai concretizzata.

Per quanto riguarda la vita privata, in passato, Adelaide ha avuto una storia con Emanuele Vicorito, attore italiano comparso anche in Gomorra – La serie. Attualmente, invece, ha una storia con il producer e manager Diego Di Domenico, 34enne napoletano nipote del paroliere e cantautore Enzo Di Domenico e con lui ha realizzato il sogno di diventare mamma: il 28 novembre ha dato alla luce il piccolo Mattia di cui tutti i followers sono letteralmente innamorati.

Da quando è diventata mamma, Adelaide si dedica totalmente al suo bambino anche se, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2024, si è concessa un’uscita sul red carpet insieme al fratello Stefano. Bellissimi ed elegantissimi, i fratelli De Martino hanno incantato Venezia mostrandosi davvero molto uniti e complici e le foto che sono diventati virali sui social hanno conquistato i fan che, non solo hanno inondato i vari post di like, ma hanno sottolineato l’incredibile somiglianza tra i due.

Zia innamorata di Santiago, quando può, trascorre del tempo anche con il suo nipotino così come Stefano che è impazzito di gioia per l’arrivo del piccolo Mattia.