Temptation Island, Alessia e Lino sono tornati insieme? Cosa si sa

Alessia e Lino sono tornati insieme dopo Temptation Island? Ecco cosa si sa dopo i rumors degli scorsi giorni.

Lino Giuliano e Alessia Pescarella sono tornati insieme? Sono bastate due storie Instagram simili per scatenare rumors su un presunto ritorno di fiamma sui protagonisti della penultima edizione di Temptation Island. Alessia e Lino hanno partecipato all’edizione estiva del programma condotto da Filippo Bisciglia e, al termine dell’infuocato falò di confronto finale, si sono lasciati definitivamente. Per tutta l’estate, tuttavia, le voci parlavano della partecipazione di Lino al Grande Fratello 2024 a cui si sarebbe unita anche Alessia per ricreare una situazione simile a quella vissuta, nella scorsa edizione del reality show, da Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Tuttavia, la partecipazione di Lino al Grande Fratello è saltata pochi giorni prima del debutto facendo spegnere i riflettori sull’ex coppia. Alcuni contenuti social molto simili e pubblicati da entrambi, però, hanno attirato l’attenzione dei fan che hanno pensato ad un clamoroso ritorno di fiamma tra Alessia e Lino. A svelare, tuttavia, la verità è stata lei che ha deciso di rompere il silenzio rispondendo ai vari rumors.

Alessia e le parole su Lino: la verità sulle storie Instagram

Lino Giuliano non ha più partecipato al Grande fratello 2024 per le frasi omofobe rivolte a Enzo Bambolina su TikTok,. A difenderlo, in quest’occasione, è stata proprio Alessia che, sui social, ha scritto: “Lui non è per niente omofobo. Le parole scritte non sono giustificabili, per carità… Ma si percepisce chiaramente che sono state pronunciate in un momento di rabbia a causa di una diffamazione subita“.

L’inaspettata difesa di Alessia aveva insospettito il popolo del web, convinto che tra i due ci fosse un riavvicinamento in corso. Sospetti alimentati da successivi contenuti social che sembravano confermare il dubbio di tanti utenti. Tuttavia, a raccontare la verità sul sua attuale rapporto con Lino con cui ha vissuto una storia importante è stata proprio Alessia con il seguente messaggio social:

“Mi sveglio e trovo una marea di messaggi su Instagram: ‘ci state prendendo in giro, state facendo il finto teatrino, è saltato il GF ora uscirete fuori…’. Rimango davvero sconvolta da quanto le persone possano essere superficiali e farsi influenzare così facilmente. Se guardate bene, il sedile su cui sono io è tutto nero, mentre quello di Lino è nero solo nella parte dietro alla testa, che invece è bianca. Questa macchina a Napoli non ce l’ho solo io e quella dove è seduto lui è di un suo amico. Prima di mandare messaggi offensivi guardate attentamente. E vi ricordo una cosa: ‘Qua non siamo scemi’. Non ci perdiamo in un bicchiere d’acqua”.