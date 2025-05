Tradimento, nuovi colpi di scena sono all’orizzonte, da quanto si apprende dalle trame turche. Cosa succederà a Selin

Le ultime puntate della soap turca Tradimento, in onda in Italia, hanno riservato dei grossi colpi di scena. In particolare, al centro delle vicende c’è stato il rapporto, assai complesso, tra Tolga e Selin. Una relazione che è peggiorata di giorno in giorno, e che forse, sarebbe stato meglio evitare, soprattutto perché Tolga non ha mai veramente dimenticato il suo grande amore, Oylum.

Come sappiamo, Tolga ha sposato Selin dopo che Behram aveva sposato Oylum. Tutta una serie di equivoci, infatti, avevano dapprima portato Tolga e Oylum a lasciarsi, e poi i due avevano preso altre strade, nonostante, in verità, entrambi continuassero ad amarsi.

Peraltro, Oylum credeva di essere rimasta incinta di Behram, e invece il figlio era di Tolga (segreto che la giovane, peraltro, non ha ancora rivelato a lui). Intanto, nelle scorse puntate, Tolga ha scoperto l’inganno di sua moglie Selin: con una pancia finta, gli ha fatto credere di aspettare un figlio. Tra i due è scoppiata una furiosa litigata e lei è inciampata e caduta dalle scale.

Tolga è stato accusato di averla spinta ed è finito in carcere, mentre Selin in ospedale. Oylum è andata a trovare Tolga in prigione e lì, lui le ha confessato di essere ancora innamorato di lei.

Tradimento, colpo di scena: Selin perde la testa, ecco perché

Gli spoiler turchi di Tradimento, rivelano che Selin avrà un grande dolore, e la sua reazione sarà violentissima.

Nelle puntate turche, che prossimamente vedremo in Italia, Selin sarà arrestata per aver tentato di uccidere Tolga. Nello specifico, sua sorella Serra le dirà di aspettare un figlio da Tolga e così Selin, furiosa, sparerà all’uomo tre proiettili. Il giovane finirà per lungo tempo in ospedale, e poi si salverà.

Intanto, Serra ricatterà Oltan con la scusa di essere incinta di suo figlio, e per abortire, esigerà 30 milioni di dollari. Oltan, alla fine, gliene offrirà 20. Serra prenderà quel denaro e andrà a nascondersi nell’abitazione di Ipek. Qui morirà dopo una lite con quest’ultima: Ipek, infatti, farà cadere Serra dalle scale e la giovane perderà la vita in nosocomio.

Quando Selin, che si trova in carcere, scoprirà che sua sorella è morta, impazzirà. Comincerà a spaccare cose in cella, credendo che sia stato Tolga a ucciderla. Sarà una poliziotta del penitenziario a intervenire, per calmarla.