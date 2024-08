Un Posto al sole spoiler: Ferri tradirà Marina? Alberto in pericolo

Gli spoiler di Un posto al sole svelano colpi di scena nelle nuove puntate: l’ombra del tradimento tra Ferri e Marina e Alberto in pericolo.

Saranno puntate ricche di colpi di scena quelle di Un posto al sole che saranno trasmesse al termine della pausa estiva. Nelle prossime due settimane, Rai 3 trasmetterà 10 puntate speciali che permetteranno al pubblico di ripercorrere le storie più salienti dell’ultima stagione, ma cosa accadrà nelle prossime puntate? Gli spoiler di Un posto al sole parlano di grandi colpi di scena che riguarderanno soprattutto Roberto e Alberto.

Ferri è sempre più attratto da Magdalena e, nonostante il sentimento nei confronti di Marina, il tradimento non è da escludere. Palladini, invece, a causa di alcune decisioni, potrebbe mettere in pericolo la propria vita, ma cosa accadrà esattamente?

Spoiler Un posto al sole: Ferri sempre più attratto da Magdalena, Alberto vuole la morte di Eduardo

Occhi puntati su Alberto Palladini e sulla sua sete di vendetta nelle prossime puntate di Un posto al sole durante le quali, come svelano gli spoiler, pur di ottenere ciò che desidera, stringerà un patto con il boss Angelo Corrente. L’accordo tra i due avrà un unico obiettivo: mettere fine alla vita di Eduardo. Nonostante sia stato malmenato, Alberto non si darà per vinto e, nel corso di un confronto di fuoco con il boss, gli proporrà una strategia per mettere definitivamente a tacere Eduardo.

Di fronte alla proposta di Alberto, però, il boss non mostrerà molto entusiasmo anche se la determinazione di Alberto, pronto a mettere in pericolo se stesso per raggiungere il proprio obiettivo, potrebbe farlo vacillare. Secondo le anticipazioni che girano, inoltre, anche il rapporto di Roberto e Marina regalerà dei risvolti inaspettati. Ferri, infatti, si mostrerà sempre più attratto da Magda e non si esclude un tradimento. Le voci, in realtà, non svelano cosa accadrà nel dettaglio ma parlano di una profonda delusione di Marina nei confronti del marito.

Tuttavia, è probabile che la verità non venga subito a galla con la Giordano che continuerà ad osservare attentamente gli atteggiamenti di Roberto e Magda. Nelle prossime puntate della soap opera di Raitre, inoltre, Daniela diventerà ufficialmente la portiera di Palazzo Palladini come sostituta di Raffaele che, insieme a Viola, lascerà Napoli per raggiungere Ornella a Barcellona mentre Manuela deciderà di seguire Filippo, Serena e le bambine a Matera.