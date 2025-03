Uomini e Donne trono over, Alessio beccato in un locale: lo scatto condiviso sui social scatena il caos. Ecco con chi era il noto cavaliere.

Nuovi dettagli emergono su Alessio Pili, noto cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Uomo aitante e affascinante, dal comportamento a volte discutibile e per alcuni non apparentemente sincero, Alessio la scorsa stagione ha lasciato il programma insieme a Claudia Lenti, i due sono stati una coppia per diversi mesi, poi hanno deciso di dirsi addio. Alessio è così tornato alla corte di Maria de Filippi, certo di poter trovare la sua anima gemella, anche se per molti il cavaliere è in cerca solo di visibilità.

Corteggiato da diverse dame, Alessio sa come attirare l’attenzione e ogni uscita e frequentazione sembra essere quella giusta. Dopo aver dato l’esclusiva a Luana con cui è uscito per diverse settimane, Alessio ha deciso di porre fine alla conoscenza. In studio Pili ha ribadito di non sentirsi coinvolto sentimentalmente e che dopo più di un mese di uscite non gli è scattato nulla. Il tutto poco prima di raccontare il suo primo appuntamento con Valentina. Quest’ultima ha attirato l’attenzione del cavaliere.

Originaria di Napoli, Valentina vive a Milano da diversi anni dove ha posto le basi per il suo lavoro. Donna molto bella, è sicura di se, indipendente e anche intraprendente. Alessio ha rivelato che durante la prima uscita con la dama c’è stato anche un bacio. Oggi Valentina sembra voler prendere le distanze da Pili, è infatti convinta che il cavaliere è ancora coinvolto con Luana: “Non voglio essere uno svago”, ha dichiarato in studio.

Uomini e Donne, Alessio paparazzato in un locale

Alessio continuerà a corteggiare Valentina? Per il momento è concentrato su se stesso visto che qualche giorno fa è stato beccato in un locale in compagnia. Lo scatto è stato condiviso dall’esperta di gossip Deianira Marzano che ha ricevuto una segnalazione. Le immagini ritraggono Alessio mentre balla con una donna misteriosa, non è nota l’identità ma a quanto pare il corteggiamento del cavaliere non è limitato alle dame presenti in studio.

La donna con cui Alessio è ritratto è di spalle, ma sembra molto giovane. Per ora il cavaliere non ha commentato la notizia e ha evitato di alimentare il gossip. Del resto non appare in atteggiamenti compromettenti che potrebbero mettere in discussione la sua presenza nel daytime di Maria De Filippi.

Alessia potrebbe essere in compagnia di una semplice amica o potrebbe aver conosciuto la donna nel locale. Ad oggi Pili si dichiara single e determinato a trovare la sua dolce metà a Uomini e Donne.