Uomini e Donne anticipazioni, Martina verso la scelta, c’è un favorito: “Si era capito da tempo”

C’è fermento di batticuori irrefrenabili a Uomini e Donne con Martina ad un passo dalla scelta: chi l’ha conquistata?

Le registrazioni del 4 dicembre scorso di Uomini e Donne annunciano momenti esilaranti che vedono protagonista una delle troniste di questa nuova edizione, Martina. L’ex fidanzata di Temptation Island si sta vivendo la sua esperienza nel dating show di Canale 5 con grande naturalezza, senza filtri o strategie.

Martina spesso non ha trattenuto le lacrime, ha espresso le sue emozioni e non è sfuggita alle discussioni con i suoi corteggiatori principali, Ciro e Gianmarco. In queste puntate pre-natalizie c’è molto attesa sui suoi prossimi passi e i telespettatori scalpitano per scoprire chi dei due sarà scelto.

Tuttavia, c’è tanta carne al fuoco anche per ciò che gira intorno al trono classico della De Ioannon. Le anticipazioni infatti annunciano che non ci si annoierà neanche con gli altri protagonisti, perchè ci sono state dinamiche molto interessanti che riguardano anche il trono over. Andiamo a scoprire i dettagli.

Martina e il ballo finale con Ciro

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che al centro dello studio l’ emozioni saranno tante. Innanzitutto ci sarà un confronto acceso tra Gloria e Maurizio, con la dama che lo accuserà di essere privo di contenuti, ma il cavaliere insisterà per raccontare dettagli intimi della loro frequentazione. Tra le affermazioni di Maurizio e le smentite di Gloria, si è scatenato un vero caos, con Gianni Sperti che ha infine criticato l’uomo per la sua mancanza di discrezione.

Dopo una serie di scontri e chiarimenti, Gemma Galgani e Fabio Cannone chiuderanno la loro frequentazione definitivamente. Fabio ha scritto una lettera accusatoria nei confronti di Gemma, definendola falsa e interessata solo allo spettacolo. La questione si è chiusa con un momento più leggero grazie a Tina Cipollari, che ha ballato con Fabio.

Il trono classico non sarà privo di turbolenze: Dopo l’esterna con Amal, Michele Longobardi con una frase scatenerà tensioni in studio, portando Mary ad andarsene e Veronica a scoppiare in lacrime. Le corteggiatrici credono che Michele sia particolarmente interessato ad Amal. Tuttavia è Martina che terrà alta l’attenzione.

La tronista continua a dividersi tra Ciro e Gianmarco, ma durante un’esterna con quest’ ultimo scatta un bacio appassionato. Ciro non reagirà affatto bene, anzi, si mostra piuttosto infastidito, scatenando un’accesa discussione con Martina.

La tensione è alta ma alla fine decidono di ballare. Poco dopo la tronista confessa di aver chiarito, mostrandosi visibilmente più serena. A questo punto, nonostante abbia detto di essere ancora indecisa, possiamo dire che l’ago della bilancia della scelta sembra proprio verso Ciro. Presumibilmente è quest’ultimo che porterà fuori dallo show. Sarà così?