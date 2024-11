Uomini e Donne anticipazioni: terremoto in studio, Maria De Filippi sotto choc

A “Uomini e Donne” non mancano mai i colpi di scena, ma quello che è accaduto nelle ultime registrazioni ha lasciato tutti senza parole.

Secondo le ultime anticipazioni il mese di dicembre per Uomini e Donne inizierà con un colpo di scena inaspettato che manderà in confusione il trono classico e il trono over. Com’è noto il format condotto da Maria De Filippi si svolge attraverso le registrazioni che poi vengono mandate in onda.

Proprio durante le ultime registrazioni sono accaduti avvenimenti che daranno una vera e propria scossa al programma, con una parentesi “rosa” che avrà come protagonista Gemma Galgani. Quest’ultima che sta vivendo un periodo romantico grazie all’arrivo dell’energico e affascinante Fabio, riuscirà a raggiungere il suo obiettivo.

Tuttavia, se qualcuno farà passi da gigante e altri stupiranno, qualcun altro rimarrà fermo a guardare scatenando forse un pò di delusione nel pubblico che invece si aspettava i fuochi di artificio. Ma cosa succederà nel dettaglio? Scopriamolo subito.

Eliminazioni inaspettate, shock nello studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno annunciato che ci saranno dinamiche intriganti e tensioni crescenti che renderanno le prossime puntate imperdibili. Partiamo intanto da dove siamo rimaste con le puntate viste in questi ultimi giorni. Gemma Galgani continua a tenere alta l’attenzione con Fabio, mentre Tina Cipollari mette il bastone tra le ruote.

L’opinionista infatti ha cercato di screditare la dama torinese mostrando un video delle sue vecchie sfilate, ma Fabio Cannone ha scelto di ignorarlo. Nel frattempo, due coppie hanno lasciato il programma per vivere le loro storie lontano dalle telecamere. Ma andiamo a scoprire cosa si devono aspettare i telespettatori nei prossimi giorni.

Il Trono Classico sarà travolto da un terremoto in studio perchè arriverà una segnalazione su Alessio Pecorelli, tronista di questa edizione. Qualcuno lo avrebbe visto frequentare una ragazza esterna al programma. Questo scatenerà la rabbia delle sue corteggiatrici, che esigeranno chiarimenti. Alessio e le corteggiatrici lasceranno lo studio per verificare delle foto che sembrano confermare l’accaduto. Una notizia che sta già facendo il giro del web e che racconta di una vera e propria espulsione del giovane da parte di Maria De Filippi che lo invita a lasciare lo studio.

Ma le sorprese non sono finite qui: a seguirlo a ruota sarà Mario Cusitore, anche lui coinvolto nelle segnalazioni per essere stato avvistato con il giovane a fare le serate. Le regole del programma sono chiare: né serate, né frequentazioni con altre donne quando si partecipa allo show e qui pare che siano state violate entrambi dai due partecipanti.

Intanto come già accennato Gemma Galgani vivrà un momento romantico con Fabio Cannone durante un’esterna, culminata in un bacio mentre degustano del cioccolato. Tuttavia, in studio, Tina Cipollari criticherà la scena, sostenendo che non si tratti di un vero bacio.