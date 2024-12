Uomini e Donne, doccia gelata per Gemma: la sconvolgente notizia al trono over

La recente puntata di Uomini e Donne ha visto Gemma protagonista in un momento esilarante: tutti rimasti senza parole.

Si è trattato di una puntata per niente tranquilla quella ha messo al centro Gemma Galgani. Quest’ ultima come sanno bene i fan del dating show nelle scorse settimane ha avviato una conoscenza con Fabio Cannone, un cavaliere di origini straniere, arrivato solo per lei.

Fabio è riuscito subito a conquistare il cuore della dama storica con il suo modo di fare da gentiluomo e da persona solare, intraprendente e con la battuta sempre pronta. La loro crescente complicità ha travolto tutti, con balli (anche sensuali, come la lambada) ed esterne che hanno mostrato anche baci sotto le stelle.

Una favola che purtroppo piano piano nelle ultime puntate si è sgonfiata a causa dei primi sospetti della Galgani, tra questi il poco coinvolgimento fisico del cavaliere (baci si, ma solo davanti alle telecamere ) e un apparente distacco che Gemma sente e non gradisce. Queste sue insicurezze hanno inevitabilmente sfiduciato Fabio nel suo percorso, il quale ha dato i primi segni di cedimenti con i primi battibecchi.

Tutti contro Gemma: Fabio è davvero interessato a lei?

La recente puntata di Uomini e Donne è stata una doccia fredda per Gemma. All’improvviso il suo idillio con Fabio Cannone sembra finito. Dopo la proiezione di una clip che mostrava un confronto dietro le quinte tra i due, Fabio è entrato in studio, dando il via a un acceso dibattito. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno attaccato Gemma, sostenendo che non sia realmente interessata a Fabio, dato che in passato avrebbe agito in modo più diretto con uomini che le piacevano.

“Quando ti è piaciuto un uomo sei sempre andata diretta…Quante volte hai forzato la mano a questi uomini che neppure ti volevano? A te lui non interessa perchè al contrario se no ti saresti già concessa…” Ha chiosato la Cipollari.

Fabio, visibilmente deluso, ha accusato Gemma di essere distratta e di non dedicarsi pienamente alla loro relazione. Dal canto suo, Gemma ha ribattuto affermando che Fabio non si è mai realmente impegnato. Nonostante lui abbia dichiarato di essersi innamorato, la dama ha espresso dubbi sulla sincerità dei suoi sentimenti, dicendo di non riuscire a fidarsi.

“Tu non stia con me…Stai sempre in un altro posto…Pensi ad altre cose, Tina, ecc…” Ha sottolineato la dama.

Il clima si è ulteriormente surriscaldato con le critiche di Tina e Gianni, che hanno accusato Gemma di essere contraddittoria e poco onesta. Gemma ha difeso le sue posizioni, giustificando i suoi dubbi su Fabio con le difficoltà pratiche della loro situazione. L’articolo si chiude lasciando in sospeso il destino della coppia.