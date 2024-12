Arriva un’ anticipazione che non piacerà ai fan di Ida: la frizzante napoletana non ci sarà. Cosa sta succedendo?

Come ogni anno le registrazioni di Uomini e Donne si fermeranno per le vacanze natalizie, con Mediaset che riempirà il vuoto con film a tema, che meglio si sposano con questo periodo dell’anno. Tuttavia l’affezionato pubblico del dating show di Maria De Filippi attenderà le puntate del 2025 con trepidazione, anche se all’orizzonte è spuntata un’indiscrezione che potrebbe deludere le aspettative di qualcuno.

Secondo le anticipazioni, trapelata dai profili social di Lorenzo Pugnaloni, non tutte le dame presenti in questo momento faranno ritorno con l’anno nuovo. Ma non solo: ci sono grosse novità su alcune coppie che hanno caratterizzato il trono Over.

Anche il Trono Classico prevede un colpo di scena che va a confermare l’andazzo “furbetto” che ha preso forma quest’anno nella ricerca dell’amore tra i giovani. Insomma, sicuramente non ci sarà da annoiarsi, ma andiamo a scoprire qualcosa di più.

Una dama in meno nel trono over

Tra una fetta di panettone e l’altra e un bicchiere di spumante, queste feste natalizie giungeranno al termine e tutti riprenderanno la routine di sempre. Non è routine, per molte persone, se non c’è Uomini e Donne in televisione.

Il programma di Canale 5 tornerà al solito orario, da lunedì al venerdì, come sempre dopo la Befana ed ecco che già oggi, grazie a Lorenzo Pugnaloni, spuntano le prime anticipazioni dell’anno nuovo. Partendo dal parterre Over, si anticipa che dopo aver interrotto la loro relazione, Diego decide di non riprendere la conoscenza con Claudia, nonostante una lettera di lei.

Questo comportamento provocherà le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti, mentre Diego, infuriato, abbandonerà lo studio, ma non è chiaro se il gesto sia definitivo. La conoscenze di Fabio e Gemma si interrompe a causa di una segnalazione su una presunta relazione di Fabio con una donna in Spagna. Rimangono fermi Alessio e Mario: nessun passo significativo nelle loro conoscenze con le dame.

Ci sarà però un’assenza che in questo momento sta incuriosendo il pubblico: Ida Pavanelli non sarà più nel parterre, poiché la redazione non ha confermato la sua partecipazione. Una notizia che non è passata inosservata, perchè Ida com’è noto è entrata a far parte del programma nella stagione precedente. Le motivazioni non sono state rese pubbliche.

Il Trono Classico non sarà privo di momenti esilaranti: Michele Longobardi sarà al centro di una possibile espulsione per aver infranto le regole della trasmissione, contattando privatamente le corteggiatrici. Questa situazione mette a rischio il suo percorso nel programma. Le puntate di gennaio si prospettano ricche di tensione e colpi di scena, con dinamiche in evoluzione sia nel parterre over che nel trono classico.