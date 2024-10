U&D, Roberta e Alessandro sfilano sul red carpet di Roma: come si sono presentati, è polemica

Dopo Uomini e Donne, Roberta e Alessandro si presentano così alla Festa del Cinema di Roma ed è polemica sul web. Ecco perché.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza tornano a stupire, ma anche a dividere il web sfilando insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024. L’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, sempre più uniti e innamorati, dopo la prima esperienza sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2024, hanno deciso di ripetere l’esperienza, stavolta sul red carpet di Roma.

L’evento è arrivato dopo un’importante assenza di Roberta Di Padua dai social che, avendo perso il profilo ufficiale, in attesa di recuperarlo, ha aperto un secondo profilo dove ha pubblicato il video della loro presenza a Roma. Un filmato che ha scatenato il web che ha fortemente criticato la coppia.

Roberta e Alessandro scatenano il web: cos’è successo alla coppia di Uomini e donne

Esattamente come accaduto a Venezia, la presenza di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza a Roma ha scatenato le critiche dei followers che, sotto il video pubblicato dall’ex dama, hanno inondato di critiche i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Sull’importante red carpet, Roberta ha indossato un abito lungo ed elegante con dei dettagli trasparenti sulle braccia, sulla pancia e sulla scollatura lasciando i capelli mossi e sciolti sulle spalle. Abito scuro ed elegante anche per Alessandro Vicinanza che ha sfilato mano nella mano con la fidanzata.

“Notte stellare a Roma”, scrivono Roberta e Alessandro nella didascalia del video. “Il senso di essere lì?“, scrive un utente. E un altro aggiunge: “Lei si sente Monica Bellucci. Scendi dal piedistallo”. E ancora: “Si sentono Brad Pitt e Angelina Jolie”, “Lei con il reggiseno di 2 taglie in meno!!!!”, “Vi ammiro come coppia però davvero ragazzi state sforando la realtà ! Siete usciti da uomini e donne non da Hollywood! Ma rifiutate certi inviti”.

Critiche dure per Alessandro e Roberta che, dopo quelle ricevute per la partecipazione a Venezia, avevano spiegato di aver semplicemente accettato un invito e di aver voluto vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Al di là delle critiche, Roberta e Alessandro continuano a vivere il momento magico della loro storia d’amore che, presto, potrebbe essere coronato dall’arrivo di un figlio.

Nei progetti della coppia c’è quello di allargare la famiglia per poter realizzare il desiderio di Alessandro di diventare papà per la prima volta.