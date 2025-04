Wanda Nara interviene in un programma televisivo e fa chiarezza su alcune notizie: è scattata la denuncia, rivelazione choc

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi si è ormai da tempo passati alle carte bollate. La causa per il divorzio dell’ex coppia va avanti ormai da tempo e non sono mancati gli scontri, spesso anche via social.

Gli ultimi mesi hanno visto un intensificarsi dei contrasti tra la showgirl argentina e l’attaccante del Galatasaray, con l’ultimo video che ha mostrato un litigio tra i due con di mezzo anche le due bambine. Immagini che hanno fatto capire a chi livello è arrivato lo scontro tra i due e a cui sono seguiti passaggi anche in tribunale.

Proprio alla Procura di Milano si è presentato Mauro Icardi per portare prove e testimoniante delle presunte scappatelle di Wanda Nara. Una ricostruzione che la donna ha però seccamente smentito nel corso del programma argentino LAM durante il quale è intervenuta telefonicamente per fare chiarezza sulla questione.

Wanda Nara rivela: “Ho denunciato”

Wanda Nara ha voluto testimoniare il suo punto di vista sulla vicenda ‘tradimenti’ spiegando di non aver tradito il marito se non dopo aver scoperto la sua relazione con China Suarez, quella che ha portato alla prima rottura tra i due.

La showgirl argentina nel corso del suo intervento a LAM ha spiegato che “dopo aver subito una situazione così drammatica (il riferimento è proprio al tradimento con China Suarez, ndr), la mia famiglia non è mai riuscita a ricomporsi. Non potevo perdonare“. Così è arrivato il suo di tradimento con Keita Balde: “L’ho ammesso. È accaduto molto tempo dopo il tradimento di Mauro ed eravamo già separati“.

Per un tradimento ammesso, un altro smentito in maniera secca, con tanto di denuncia: quello presunto con Fazio, ex difensore della Roma. “La questione è stata denunciata. Non conosco Fazio, non l’ho mai visto in vita mai e non so neanche come gioca“. Quindi Wanda Nara ha voluto fare chiarezza anche su quel che potrebbe succedere nel caso in cui fossero dimostrati i suoi tradimenti: “Se viene fuori che io sono l’adultera o l’adultero è lui non cambia nulla. In Italia (dove ha presentato la denuncia Icardi, ndr) da anni abbiamo diviso il nostro patrimonio – ha affermato –. Non consideratemi una sciocca: non sarei andata a letto con nessuno se avessi perso soldi“.

La modella argentina quindi ha rotto il silenzio per dare la sua versione dei fatti, in attesa di un nuovo capitolo di quella che ormai è diventata una telenovela a tutti gli effetti.