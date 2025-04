Si bruciano più grassi durante l’allenamento…

Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ha dimostrato che chi si allena a digiuno ossida più grassi rispetto a chi consuma un pasto prima dell’attività fisica. Questo accade perché, in assenza di glicogeno (la principale fonte di energia derivata dai carboidrati), il corpo è costretto ad attingere alle riserve di grasso per produrre energia.

Un’altra ricerca condotta dall’Università di Bath e pubblicata su The American Journal of Physiology ha confermato che il metabolismo dei grassi è più attivo durante l’allenamento a digiuno rispetto a quando si fa sport dopo aver mangiato.

Ma attenzione: bruciare più grassi durante l’allenamento non significa necessariamente perdere più peso nel lungo periodo.

… ma non significa che si dimagrisce di più

L’idea che allenarsi a digiuno faccia perdere più peso nasce dal fatto che il corpo utilizza una percentuale maggiore di grassi per produrre energia. Tuttavia, ciò che conta davvero per il dimagrimento è il bilancio calorico complessivo, ovvero la differenza tra le calorie assunte e quelle bruciate nell’arco della giornata.

Lo stesso studio dell’Università di Bath ha dimostrato che, a fine giornata, la quantità totale di grasso bruciato non cambia tra chi si allena a digiuno e chi mangia prima dell’allenamento. Questo perché il corpo, nelle ore successive, compensa il maggior utilizzo di grassi durante l’allenamento regolando il metabolismo.

Rischi e svantaggi dell’allenamento a digiuno

Allenarsi senza aver mangiato può avere alcuni effetti negativi, soprattutto se l’attività è intensa o prolungata. Tra i possibili svantaggi ci sono:

Meno energia disponibile: Con le riserve di glicogeno basse, l’allenamento potrebbe risultare meno efficace, soprattutto per chi fa sport di resistenza o allenamenti ad alta intensità.

Perdita di massa muscolare: In alcuni casi, il corpo potrebbe utilizzare anche proteine muscolari per produrre energia, riducendo la massa muscolare invece di preservarla.

Affaticamento e calo delle prestazioni: Senza carburante a disposizione, potresti sentirti più stanco, avere meno resistenza e soffrire di vertigini o cali di pressione.

La soluzione migliore?

Non esiste una regola valida per tutti. Alcune persone si sentono bene allenandosi a digiuno, mentre altre riscontrano cali di energia e prestazioni inferiori.

Se il tuo obiettivo è perdere peso, ricorda che la cosa più importante è il bilancio calorico complessivo e la qualità dell’alimentazione. Se invece vuoi migliorare la performance o costruire massa muscolare, un piccolo spuntino prima dell’allenamento potrebbe essere più efficace.

Ascolta il tuo corpo e scegli la strategia che ti fa sentire meglio!