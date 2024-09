UeD, ci sarà l’atteso confronto tra Mario e Ida: quando andrà in onda

Sale l’attesa per il confronto tra Ida e Mario nelle nuove puntate di Uomini e Donne: ecco quando andrà in onda.

Si riaccendono i riflettori su Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che, da oltre vent’anni, aiuta le persone single a trovare l’amore e che è pronto a tornare in onda con una nuova e scoppiettante stagione. La prima puntata è già stata registrata e ha regalato i primi colpi di scena con il ritorno in studio di Armando Incarnato e la presentazione dei tre, nuovi tronisti di cui due sono già conosciuti dai telespettatori ovvero l’ex corteggiatore Michele Longobardi e l’ex protagonista di Temptation Island a cui si è unito Alessio Pecorelli.

In studio, però, è anche tornato Mario Cusitore, protagonista indiscusso della scorsa stagione come corteggiatore di Ida Platano che ha poi abbandonato il trono senza scegliere perché delusa proprio dalle continue segnalazioni su Mario. Quest’ultimo, anche a telecamere spente, ha provato a mettersi in contatto con lei, ammettendo di essersi innamorato. Tutti i tentativi, però, sono falliti al punto che per aiutarlo, Maria De Filippi ha deciso di richiamarlo in studio per un ultimo confronto con l’ex tronista.

Mario Cusitore e ida Platano: ultimo confronto a Uomini e Donne, svelata la data della messa in onda

Alla prima registrazione di Uomini e Donne, Ida Platano non ha partecipato per un problema di salute facendo così saltare il confronto con Mario Cusitore. Tuttavia, tale confronto è previsto nel corso della seconda registrazione del programma con Maria De Filippi che ha sciolto i dubbi svelando anche il futuro della parrucchiera nel programma. Il pubblico, dopo aver seguito tutta la storia di Ida e Mario nella scorsa stagione e aver saputo dei ripetuti tentativi del napoletano di riconquistare la fiducia di lei attende con ansia di assistere all’ennesimo confronto.

La puntata in questione, però, non sarà trasmessa subito considerando anche lo slittamento della messa in onda del primo appuntamento. La nuova stagione di Uomini e Donne, infatti, prenderà il via lunedì 16 settembre e, considerando che ogni registrazione è composta da tre puntate, è probabile che il confronto tra Ida e Mario venga trasmesso o al termine della prima settimana di programmazione o all’inizio della seconda settimana.

La nuova stagione del dating show di Canale 5, dunque, partirà con il botto e non mancheranno sorprese riguardanti anche altri protagonisti storici come Gemma Galgani che è tornata ufficialmente in trasmissione cominciando subito a conoscere i suoi pretendenti.