Ultimo: età, lutto, dove vive, figli, fidanzata. Tutto sul cantante

Chi è Ultimo, nuovo re dei sold out: dal vero nome alla dolce attesa, fino al recente lutto che gli ha cambiato la vita.

Con brani come Il ballo delle incertezze, Piccola stella, Pianeti e I tuoi particolari, Ultimo si è affermato sulla scena musicale italiana diventando uno degli artisti più apprezzati non solo dal pubblico, ma anche dai colleghi e dagli addetti ai lavori. Con la sua penna riesce a trasformare le emozioni della sua generazione in vere e proprie poesie musicali con cui, puntualmente, scale le classifiche.

Nato il 27 gennaio del 1996 a Roma, Niccolò Moriconi si appassiona alla musica sin da quando era bambino e a soli 8 anni comincia a suonare il pianoforte e, successivamente, prende lezioni di composizione presso il Conservatorio Santa Cecilia. Sceglie come nome d’arte “Ultimo” come tributo a tutti quelli che sono ai margini e a cui sono dedicate anche tutte le sue canzoni.

Prova a partecipare a talent show come Amici di Maria De Filippi e X Factorsenza però riuscirci fino a quando, da fan di Fabrizio Moro, riesce a fargli recapitare una chiavetta con alcuni brani conquistando la sua fiducia. Moro, così, gli offre la possibilità di aprire il suo concerto al Palalottomatica di Roma nel 2017.

Chi è Ultimo: la vita privata, la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo e il lutto

Nel 2018, poi, partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Il ballo delle incertezze” portando a casa la vittoria e dando il via ad una carriera straordinaria. Ultimo scala le classifiche, torna a Sanremo nel 2019 con il brano “I tuoi particolari” piazzandosi al secondo posto per poi tornare ancora all’Ariston nel 2023 con il brano Alba. Pur non avendo vinto, per Ultimo, già nuovo re degli stadi con un sold out dopo l’altro, è comunque un successo clamoroso come dimostrano i numeri dei suoi tour e dei brani venduti.

Ultimo è figlio di Sandro Moriconi, ingegnere civile, e di Anna Sanseverino, impiegata dell’Enel e ha due fratelli maggiori di nome Alessandro e Valerio. Per quanto riguarda lo stato sentimentale, Niccolò ha avuto una prima storia importante con l’influencer Federica Lelli con cui, la relazione, tra vari alti e bassi, va avanti fino al 2020.

A dicembre dello stesso anno, il cantante ufficializza la relazione con Jacqueline Luna Di Giacom, figlia di Heather Parisi. La coppia, a giugno 2024, annuncia di aspettare il primo figlio mostrando il bellissimo pancione al pubblico. Molto legato alla famiglia, Niccolò ha dovuto affrontare una grave perdita: quella di nonna Gina con cui, spesso, si mostrava sui social dando vita a simpatici siparietti che, puntualmente, divertivano ed emozionavano i fan. La donna è morta a 96 anni e, purtroppo, prima di poter conoscere il primo figlio del suo adorato nipote.