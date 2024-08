Jacqueline, il pancione cresce ed è bellissima: la fidanzata di Ultimo si mostra così

Il pancione di Jacqueline Luna Di Giacomo cresce sempre di più: la fidanzata di Ultimo si mostra così e il web impazzisce.

Jacqueline Luna Di Giacomo è sempre più bella e con il pancione ormai evidente si mostra in tutta la sua bellezza sui social scatenando l’entusiasmo dei fan. Insieme da circa tre anni, Jacqueline e Niccolò Moriconi, questo il vero nome di Ultimo, stanno vivendo il momento più bello della loro splendida storia d’amore.

Durante uno dei tanti concerti che l’artista ha tenuto a Roma, nella sua città, è arrivato l’annuncio più bello: dopo aver chiamato sul palco la fidanzata, sulle note della canzone “Quel filo che ci unisce”, il cantante ha dato un bacio alla pancia della compagna annunciando l’arrivo del loro primo figlio.

Al settimo cielo e sempre più bella, Jacqueline sta condividendo tanti momenti della gravidanza sui social e tra i contenuti più belli c’è quello in cui mostra il suo dolcissimo pancino.

Il pancione di Jacqueline cresce: la fidanzata di Ultimo sempre più bella

Pur essendo giovanissima, Jacqueline Luna Di Giacomo è pronta a diventare mamma a soli 24 anni. Radiosa, serena, solare e felice del dono più grande che la vita ha deciso di darle, Jacqueline sta vivendo la sua prima gravidanza insieme al fidanzato Ultimo, alla famiglia di lui che l’ha accolta a braccia aperte sin dall’inizio della relazione e alla propria famiglia, in primis insieme al padre e alla sorella Rebecca, la primogenita di Heather Parisi, con la quale, pur avendo papà diversi, ha un legame unico.

Concluso il tour, Ultimo si è concesso una meritata vacanza con la fidanzata trascorrendo le giornate soprattutto al mare dove Jacqueline ha potuto mostrare il suo bel pancino fasciato da un costume intero che le calza perfettamente. “Un po’ di panciotta, un po’ di voglie, e un chitarrista messicano che ho trovato in Sicilia”, ha scritto Jacqueline su Instagram.

Senza trucco, con un grande cappello per ripararsi dal sole e un costume intero arancione, Jacqueline posa come una sirenetta scatenando l’entusiasmo dei fan che non vedono l’ora di vedere il primo figlio del loro beniamino e della sua dolce metà. Il piccolo sarà un maschio e secondo voci di corridoio, dovrebbe chiamarsi Edoardo come il migliore amico di Nicolò venuto a mancare qualche tempo fa.

“Una giovane donna di una bellezza pura. Acqua e sapone, con un sorriso straordinario”, “pancino meraviglioso”, “la panciotta più bella del mondo“, scrivono i fan. La gravidanza di Jacqueline è stata così commentata da tutti gli amici, ma non dalla madre Heather Parisi di cui la fidanzata di Ultimo non intende parlare in tv.