Un Posto al sole, Ferri finisce in ospedale: cosa succederà

Anticipazioni Un posto al sole: in arrivo puntate al cardiopalma con Roberto Ferri in ospedale. Ecco cosa accadrà.

Le anticipazioni della settimana di Un posto al sole in onda dal 30 settembre al 4 ottobre svelano nuovi scenari per gli inquilini di Palazzo Palladini che non riescono a vivere giorni sereni e tranquilli. Nelle prossime puntate della soap opera di Raitre, in particolare, Roberto Ferri, disposto a tutto pur di non perdere la sua battaglia contro Ida, rischierà davvero tanto al punto da finire in ospedale.

L’imprenditore, infatti, sarà vittima di un’aggressione e l’evento tragico avrà ripercussioni anche su altri protagonisti del processo. La polizia, infatti, non escluderà nulla e comincerà ad indagare non solo sui nemici di Ferri, ma anche sulle persone a lui più vicine come Marina Giordano.

Spoiler Un posto al sole: Roberto Ferri in pericolo, l’imprenditore rischia

Roberto Ferri, nelle prossime puntate di Un posto al sole, sarà vittima di una tremenda aggressione in seguito alla quale finirà in ospedale con la polizia che comincerà subito ad indagare per scoprire il responsabile. La prima sospettata sarà Marina Giordano che finirà, così, in grossi guai rischiando di perdere tutto quello che aveva costruito. Nonostante tutti gli indizi siano contro di lei, Marina continuerà a sostenere la propria innocenza ribadendo di non aver mai pensato di compiere un atto del genere.

Gli unici che le crederanno saranno Filippo e Serena che la supporteranno e proveranno a trovare le prove per scagionarla. Nel frattempo, le indagini della polizia continueranno e si concentreranno anche su Lara Martinelli. In poco tempo, l’ex compagna di Roberto Ferri diventerà la maggior sospettata dell’aggressione e sarà anche la protagonista di un durissimo scontro con Marina in ospedale. Tra le due, la lite sarà davvero di fuoco e qualcuno riprenderà tutto con il cellulare postando, poi, il video sui social.

Gli spoiler di Un posto al sole, inoltre, svelano che anche Renato affronterà un momento difficile non riuscendo a sopportare l’idea di stare fuori dalla vita di suo nipote Jimmy. Giulia, invece, non sapendo a chi chiedere aiuto dopo la partenza di Ornella Bruni, deciderà di coinvolgere nella sua attività Luca. Giulia, così, chiederà al compagno di aiutarla nella gestione del centro ascolto per assistere i pazienti.

Una proposta, quella di Giulia, che darà nuova luce e nuove speranze a Luca della cui malattia, nelle puntate precedenti della soap opera, aveva scoperto tutto proprio l’amica Ornella.