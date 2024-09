Un Posto al sole spoiler: una drammatica verità cambia il corso delle cose

Gli spoiler sulle prossime puntate di Un posto al sole non promettono nulla di buono: una drammatica verità cambia tutto.

Puntate sempre più al cardiopalma quelle di Un posto al sole che, nei prossimi appuntamenti, lasceranno con il fiato sospeso il pubblico di Rai Tre regalando emozioni imperdibili ma anche colpi di scena che cambieranno totalmente il corso delle cose. Nelle scorse puntate, al centro della trama, c’è stato Alberto che, con una soffiata, ha permesso ai sicari del boss Torrente di raggiungere Eduardo.

Rendendosi conto di aver messo in pericolo anche il figlio, l’avvocato ha fatto di tutto per arrivare sul posto prima dei criminali chiedendo successivamente a Sabbiese di non denunciarlo. Nel frattempo, Clara, mettendo al mondo la piccola Nunziatina, ha vissuto l’emozione più grande della sua vita mentre Silvia e Michele hanno provato di tutto per far riconciliare Guido e Mariella. Nelle prossime puntate, invece, una drammatica verità farà crollare tutte le certezze di Manuela.

Spoiler un posto al sole: cosa scopre Manuela

Manuela è super concentrata sul suo progetto del parco archeologico, ma allo stesso tempo, non nasconde le proprie preoccupazioni temendo che il parere del signor Poggi che non vede di buon occhio il suo modo di fare, possa crearle problemi insormontabili.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, come svelano gli spoiler, la preoccupazione di Manuela sarà ancora più grande perché i continui ritardi e i problemi dell’organizzazione, non le permettono di lavorare come vorrebbe. Decisa ad andare fino in fondo, Manuela deciderà d’indagare per capire la causa del blocco del progetto, ma ciò che scoprirà non le piacerà affatto. La Cirillo scoprirà, infatti, che Costabile ha tradito la sua fiducia e l’amara verità annienterà totalmente tutte le sue certezze.

Nel frattempo, Alberto sarà ancora in grave pericolo perché il boss Torrente non ha alcuna intenzione di lasciarlo tranquillo: temendo in una vendetta del boss, Niko proverà a convincerlo ad autodenunciarsi. A rendere ancora più complicata la situazione di Palladini sarà Clara che, dopo aver scoperto quanto fatto dall’avvocato, rifiuterà non solo di vederlo, ma anche di perdonarlo.

Questo perché con il suo gesto ha messo in pericolo la vita di tutti non pensando alle conseguenze. Roberto, nel frattempo, non demorderà e per poter continuare ad avere un rapporto con Tommaso, chiederà a Serena e Filippo di adottarlo: in questo modo, Ferri potrà vedere il bambino tutti i giorni senza alcun problema.