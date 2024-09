Uomini e Donne anticipazioni: colpo di scena tra Mario e Cristina

Colpo di scena tra Mario Cusitore e Cristina Tenuta nelle anticipazioni di Uomini e Donne. Ecco cosa accadrà.

Lunedì 23 settembre, alle 14.45 su canale 5, torna ufficialmente l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, lo storico programma di Maria De Filippi che, insieme alla propria redazione, ha cominciato le registrazioni delle nuove puntate che regaleranno subito grandi colpi di scena al pubblico. Il primo riguarda l’arrivo sul trono di due vecchie conoscenze dei telespettatori come l’ex corteggiatore Michele Longobardi e l’ex protagonista di Temptation Island, Francesca Sorrentino. Il vero colpo di scena, però, sarà il ritorno in studio di Mario Cusitore.

Dopo aver corteggiato Ida Platano nella scorsa stagione e aver provato a mettersi in contatto con lei anche dopo la fine della trasmissione, Mario è tornato in studio durante la prima registrazione del programma durante la quale, però, non ha avuto un confronto con Ida Platano, ma con Cristina Tenuta.

Uomini e Donne anticipazioni: cos’è successo tra Mario Cusitore e Cristina Tenuta

In attesa del ritorno in studio di Ida Platano per la quale ci sarà un vero colpo di scena, il protagonista indiscusso della prima settimana di Uomini e donne sarà Mario Cusitore che avrà un confronto con Cristina Tenuta. La dama del trono over, interessata a conoscere meglio il napoletano, ha scambiato con lui diversi messaggi nel corso dell’estate senza, tuttavia, trasformare la conoscenza in qualcosa di più. Mario, infatti, ha deciso di fare un passo indietro non approfondendo il rapporto con Cristina.

Al termine del confronto con Cristina, Mario lascerà lo studio ma, nel corso della terza registrazione, in onda nelle successive settimane di programmazione di Uomini e Donne, ci sarà un nuovo colpo di scena. Mario, infatti, tornerà in studio come cavaliere del trono over e ballerà proprio con Cristina Tenuta, dando il via ad un nuovo capitolo della loro conoscenza.

Il ritorno di Mario, tuttavia, non sarà l’unica novità perché anche Gemma Galgani animerà la trasmissione prima con la conoscenza con Valerio e poi con Raffaele, il cavaliere che aveva incontrato nel 2017 e che, tornato nel programma per conoscere Barbara De Santi, ha accettato di approfondire la conoscenza con la dama di Torino.

Infine, in studio, tornerà anche Armando Incarnato che, durante la prima puntata, litigherà con Mario Cusitore e ci sarà la presentazione di un’altra tronista ovvero Martina de Ioannon, protagonista della versione estiva di Temptation Island 2024 dove ha messo fine alla sua relazione con Raul Dumitras.