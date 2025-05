Martina De Ioannon ha ceduto al fascino della chirurgia dopo il trono di Uomini e Donne? Ecco cosa ha fatto.

Martina De Ioannon è stata una delle protagoniste indiscusse della prima parte della stagione attualmente in corso di Uomini e Donne. Reduce dalla partecipazione a Temptation Island e dalla fine della relazione con Raul Dumitras, Martina si è messa totalmente in gioco partecipando al dating show di canale 5 dove ha dato vita ad un percorso ricco di emozioni. Arrivare alla scelta non è stato facile per Martina che, per settimane, si è dedicata alla conoscenza con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri scegliendo, poi, il primo con cui è attualmente fidanzata.

Recentemente è tornata in trasmissione insieme a Ciro per raccontare come procede la relazione e annunciare l’inizio della convivenza. Bellissima, i fan hanno notato immediatamente il nuovo look ma c’è anche chi pensa che l’ex tronista abbia ceduto al fascino della chirurgia estetica. A svelare tutto è stata così proprio Martina.

Martina De Ioannon: cosa ha rifatto l’ex tronista di Uomini e Donne

Dopo aver lasciato Uomini e donne con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon ha deciso di dare un taglio ai suoi capelli ed oggi sfoggia un boc corto e liscio che esalta i lineamenti del suo viso. L’ex tronista, però, ha deciso di dare un piccolo ritocchino al suo sorriso. Sempre splendida, dopo la seduta dal dentista, sfoggia il suo sorriso più bello con il dottore che, su Instagram, la ringrazia per la fiducia.

“È sempre bello riceverti in studio, grazie Martina per la tua costante fiducia in me. Sei speciale, una donna straordinaria, solare, elegante e sincera. Averti come paziente è un onore e vederti felice accanto al tuo compagno lo è ancora di più“, è la dedica speciale del dottore che si occupa del sorriso di Martina. Non si sa su cosa sia intervenuto il dottore, ma probabilmente si tratta di un’operazione di routine come un’igiene dentale o uno sbiancamento.

Tuttavia, Martina ha anche ammesso di aver ritoccato il naso a causa del setto nasale deviato ma di non aver ritoccato nessun’altra parte del suo corpo. “Ho già specificato in precedenza di aver rifatto solo il naso perché avevo il setto nasale deviato“, ha fatto sapere qualche mese fa Martina rispondendo a chi le chiedeva se avesse rifatto il seno.

Con un sorriso nuovo, una bellezza super evidente e una storia d’amore che procede a gonfie vele, Martina è pronta a godersi la prima estate con il fidanzato Ciro con cui tutto procede a gonfie vele e di cui è sempre più innamorata.