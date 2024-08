Uomini e Donne, Pier Silvio Berlusconi ha deciso: tutte le novità (che riguardano anche Tina)

Uomini e Donne tornerà in onda con tante novità: tutte le decisioni di Pier Silvio Berlusconi che riguardano anche Tina Cipollari.

Tra meno di un mese, prenderà ufficialmente il via la nuova stagione di Uomini e Donne. Come svela Lorenzo Pugnaloni, le prime registrazioni sono state fissate per il 28 e il 29 agosto durante le quali, in studio, ci saranno tutte le coppie di Temptation Island 2024 per un ultimo confronto, ma soprattutto, ci saranno le dame e i cavalieri del trono over e i nuovi tronisti. Le novità, però, non finiscono qui.

Maria De Filippi, da sempre, rappresenta la punta di diamante di Mediaset che, anche per la prossima stagione televisiva, ha deciso di puntare sui programmi prodotti dalla Fascino, la casa di produzione della conduttrice. Per Uomini e Donne, così, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di attuare una serie di cambiamenti che, stando alle prime voci di corridoio, stanno già scatenando l’entusiasmo del pubblico.

Le novità della nuova stagione di Uomini e Donne: dal trono over al ruolo di Tina Cipollari

Tra le novità più attese della nuova stagione di Uomini e Donne c’è l’arrivo di nuovi tronisti. Per il trono maschile, spuntano i nomi di Carlo Marini, ex tentatore di Temptation Island 2024 e di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano e attualmente single. Per il trono femminile, invece, si parla di un trono per Francesca Sorrentino, protagonista di Temptation Island 2023 e tornata recentemente single dopo la fine della storia con Manuel Maura.

Novità anche per il trono over dove torneranno i vecchi protagonisti come Diego Tavani, Marcello Messina, Barbara De Santi, Cristina Tenuta e Tiziana Riccardi ma ci saranno anche nuovi cavalieri e nuore dame. La novità più importante, però, riguarda il ritorno del trono gay. Secondo un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, infatti, pare che la redazione di Uomini e Donne abbia cominciato i casting per trovare il tronista gay.

Quali sono, invece, le novità riguardanti Tina Cipollari? La bionda opinionista tornerà sicuramente a commentare le vicende del programma dell’amore insieme a Gianni Sperti ma, considerando le nuove linee guida di Pier Silvio Berlusconi che sta cercando di limitare il trash, dovrà ridimensionare il suo modo di esporsi, sempre molto diretto e pungente.

Tina, inoltre, potrebbe anche avere un doppio ruolo nel programma. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Maria De Filippi starebbe pensando di trasformarla in tronista, esattamente come accaduto nella scorsa stagione con ida Platano. Per scoprire, tuttavia, cosa accadrà esattamente, non ci resta che aspettare la registrazione delle prime puntate.