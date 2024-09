Wanda Nara e le foto in accappatoio che fanno il giro del web: l’ex di Icardi sensualissima

Wanda Nara non smette di stupire e con le foto in accappatoio in cui si mostra più sensuale che mai, manda in delirio il web.

Wanda Nara non ha bisogno di presentazione dopo la grande popolarità raggiunta in Italia per il matrimonio con Mauro Icardi e la partecipazione a Ballando con le stelle che ha anche vinto. Famosa in Argentina, la showgirl ha conquistato le copertine dei rotocalchi per la fine del matrimonio con Maxi Lopez con cui ha avuto tre figli: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). Nel 2013, i due divorziano e l’anno successivo, Wanda sposa Mauro Icardi con cui ha avuto le figlie Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016).

Pur avendo affrontato ben, cinque gravidanze, Wanda Nara resta una delle donne più belle e sensuali del mondo dello spettacolo come dimostrano le tante foto che pubblica sui social. Proprio su Instagram, la Nara ha condiviso alcune immagini in cui sfoggia tutta la sua bellezza indossando un semplice accappatoio che ha mandato in delirio il web.

La foto super sensuale di Wanda Nara: bionda e in accappatoio, è incantevole

37 anni, cinque figli e più bella che mai. Più passa il tempo e più Wanda Nara incanta i fan che, ogni giorno, aspettano nuove foto in cui sfoggia la sua incredibile bellezza. Le forme morbide che ha sfoggiato anche sulla pista da ballo di Ballando con le stelle incantando giuria e pubblico continuano a lasciare senza parole i 16 milioni di followers che la seguono con affetto su Instagram da diverse parti del mondo.

Nell’ultima foto che ha fatto impazzire il web, Wanda mostra un make up perfetto mentre i parrucchieri le sistemano i capelli che, non sono più scuri come quelli che aveva ai tempi di Ballando, ma sono tornati ad essere biondi. La showgirl, inoltre, indossa un accappatoio bianco che evidenzia le forme perfette ma come riesce a mantenere il peso forma?

A svelarlo, rispondendo ad alcune domande sui social dei fan, è stata lei stessa. “È da un po’ che non consumo zuccheri e farine”, ha ammesso. La showgirl, inoltre, ha aggiunto: “Non ho mai fumato, non mi piace l’odore che ti resta addosso. Voglio che i miei capelli abbiano sempre il profumo di fragola o vaniglia”.

Poche ma semplici regole per Wanda che, dopo la malattia, cerca sempre di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata e di allenarsi anche se, alla palestra, preferisce sicuramente ballare essendo anche una ballerina provetta.