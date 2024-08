William allarma i Sudditi, parla della moglie Kate e scoppia in lacrime

Sempre impeccabile, il Principe William non è riuscito a nascondere le lacrime quando si è ritrovato a parlare della moglie Kate.

Il Principe William, cresciuto con un’educazione molto rigida come tutti gli eredi al trono, difficilmente si lascia andare facendo trasparire le proprie emozioni ma il periodo particolare che sta vivendo insieme alla propria famiglia, ha fatto crollare quel muro di freddezza che sembrava indistruttibile. William, infatti, sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita, dopo quello vissuto in seguito alla morte di Lady Diana.

Improvvisamente, infatti, si è ritrovato a dover gestire gli affari della Corona portando avanti da solo tutti gli impegni ufficiali dopo la scoperta del cancro che ha colpito sia il padre Carlo che la moglie William. Nonostante la preoccupazione e il dolore, William sta rispettando tutti gli impegni senza batter ciglio e mostrandosi sempre molto composto.

Tuttavia, è bastato il riferimento alla malattia della moglie per farlo crollare. Nel corso di un evento, infatti, l’erede al trono inglese si è ritrovato a parlare di Kate e l’emozione ha preso talmente il sopravvento da lasciare spazio alle lacrime. Nel corso di una visita benefica all’organizzazione Surplus to Supper, il Principe William si è intrattenuto con tutti i presenti lasciandosi andare anche a qualche battuta

Il Principe William si emoziona parlando della moglie Kate: ecco cos’è successo

“Spero di non rovinarvi il pasto, di solito è meglio non fidarsi di me quando impugno un coltello; è facile che mi tagli”, ha scherzato il reale per rompere il ghiaccio. Nel corso della visita, inoltre, William si è intrattenuto con i rappresentati dell’associazione informandosi sulle varie attività benefiche. Durante la visita, poi, non è mancato un momento particolare che ha fatto traballare il Principe.

Rachel Candappa, una delle responsabili dell’organizzazione, nel salutarlo, gli ha consegnato due biglietti per augurare una pronta guarigione a William. Un gesto semplice e affettuoso quello della donna di fronte al quale, però, William si è emozionato molto. Il primogenito di Re Carlo, infatti, ha fatto molta fatica a trattenere l’emozione.

“La ringrazio, lei è molto gentile“, ha risposto il Principe visibilmente commosso e quando la donna gli ha chiesto di prendersi cura di Kate e della sua salute, ha aggiunto – “Certo, lo farò“. Un episodio che, in poco tempo, ha commosso il mondo con la salute di Kate che torna al centro della preoccupazione degli inglesi. Tuttavia, dopo la paura, William e Kate hanno tirato un sospiro di sollievo al punto che, per loro, è arrivato un bellissimo annuncio.