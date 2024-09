William e Harry insieme al funerale: il doloroso retroscena

Il retroscena doloroso sul rapporto tra William e Harry: ecco cos’è successo al funerale dell’amatissimo zio.

Cresciuti insieme e con un dolore enorme che li accomuna e che non li abbandonerà mai, William e Harry, dopo aver commosso il mondo per il legame speciale che hanno sempre avuto sin da quando erano bambini, negli ultimi anni, non solo si sono allontanati, ma si comporterebbero come due estranei. Il 31 agosto 1997, giorno in cui Lady Diana perse la vita in un terribile incidente automobilistico a Parigi, i due fratelli erano solo bambini che, durante il giorno del funerale, si facevano forza per non crollare.

A distanza di 27 anni, però, tutto è cambiato: oggi, i due fratelli hanno due vite opposte e e totalmente diverse e, soprattutto, quel legame speciale ha lasciato spazio a rancori e risentimenti come conferma un clamoroso retroscena su uno degli ultimi momenti che hanno trascorso insieme.

William e Harry: nessun contatto, ecco cosa sta accadendo tra i fratelli

A far incontrare nuovamente i fratelli è stato il funerale di Lord Robert Fellowes, ex segretario personale della regina Elisabetta che era il marito della sorella di Diana, Jane. La funzione si è svolta presso la chiesa di St. Mary a Snettisham, nel Norfolk, mercoledì 28 agosto, ed entrambi erano presenti. Tra i due, però, non c’è stato alcun contatto e neanche un cenno di saluto.

I figli di Lady Diana e Re Carlo, infatti, si sono «accuratamente evitati ed erano seduti distanti e non si sono detti una parola», ha rivelato una fonte al Sun. Inoltre, Harry avrebbe partecipato alla cerimonia funebre non come rappresentante della famiglia reale, ma a titolo personale: «È arrivato in aereo da solo e subito dopo la funzione è ripartito per la California», ha fatto sapere il New York Post.

Nessun gesto di pace tra i due fratelli anche se pare, stando a quello che riferisce People, che Harry, nell’ultimo periodo, abbia provato più volte a contattare il fratello maggiore attraverso «telefonate e messaggi che però vengono puntualmente ignorati».

Secondo voci sempre più insistenti in Inghilterra, tuttavia, sembrerebbe che William, deluso per i continui attacchi ricevuti dal fratello dopo la scelta di trasferirsi negli Stati Uniti, abbia deciso di chiudere totalmente i rapporti con lui al punto da non volerlo al proprio fianco neanche nella futura cerimonia d’incoronazione da re. Un retroscena doloroso sul rapporto tra i figli di Carlo e Diana che i sudditi amavano e ammiravano anche per il forte legame che avevano.