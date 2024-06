Elezioni europee, seggi chiusi in Italia alle 23, poi gli exit poll. In altri Paesi europei però i seggi elettorali hanno chiuso prima, mentre il sito del Paerlamento europeo anticipa, in base a exit poll, i risultati in alcuni Stati membri.

Il risultato più clamoroso viene dalla Franxia, dove Jordan Bardella, il candidato di Marine Le Pen, l’amica di Salvini, ha preso il 32% dei voti, più del doppio di Valérie Hayer, candidata di Macron. Il presidente francese ha avvertito il colpo e ha annunciato l’immediato scioglimento del parlamento. Nuove elezioni il 30 giugno e 7 luglio. Lui non si dimette, in quanto il suo mandato, in una forma di premierato corretto e funzionale, viene direttamente dai francesi.

Al di là della Francia, i primi sondaggi danno la destra conservatrice vincente nella maggior parte dei Paesi. Un primo quadro degli altri Paesi, offerto dal Figaro, anticipa che in Germania i socialdemocratici del cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno registrato una battuta d’arresto nelle elezioni europee di domenica, perdendo quasi due punti e arrivando dietro ai popolari-democristiani, che guadagnano 1,4 punti e destra nazionalista. Il colpo più grosso lo subiscono i verdi, che perdono più di 8 punti, riducendosi a una quota di 11.

Grecia: in testa la destra di MitsotakisIl partito di destra greco. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha vinto le elezioni europee, con tra il 28 e il 32% dei voti. Il partito di sinistra Syriza di Stefanos Kasselakis, ex commerciante da tempo residente negli Stati Uniti, arriva al secondo posto con il 15,2% contro il 18,2% dei voti. Segue il partito socialista Pasok, tra il 10,9% e il 13,9% dei voti. Il partito nazionalista Eleniki Lysi (Soluzione greca) ha vinto tra il 7,6% e il 10% dei voti, dietro il partito comunista KKE (7,9% contro 10,3%).

Cipro: i conservatori dominano leggermente A differenza della Grecia, a Cipro, i conservatori di Disy ( PPE) ed i comunisti di Akel (gruppo di Sinistra) ottengono il 23,80% e il candidato antisistema Fidias Panagiotou otterrebbe 14,70, mentre l’estrema destra dell’Elam raccoglierebbe il 10,40%.

Il partito nazionalista di destra è in testa in Austria. Il partito nazionalista di destra FPÖ risulta in testa con il 27% dei voti, diventando per la prima volta nella sua storia la forza politica più importante nel Paese. Seguono i conservatori (ÖVP) che, con poco più del 23%, sono testa a testa. – gomito a gomito con i socialdemocratici della SPÖ. I Verdi hanno il 10,5%.

Paesi Bassi: l’alleanza di sinistra tra Verdi e Laburisti è davanti alla destra nazionalista. La coalizione tra Verdi e Laburisti ha battuto il partito nazionalista di destra e ha ottenuto il 21,6% dei voti e otto seggi.Il Partito della Libertà (PVV), il partito nazionalista di destra formazione di Geert Wilders, registra tuttavia forti progressi. Il movimento dovrebbe mandare a Strasburgo sette parlamentari dopo aver raccolto il 17,7% dei voti. Il VVD, il partito liberale del primo ministro uscente Mark Rutte, ha ottenuto l’11,6% dei voti.

In Croazia ha vinto il partito di destra HDZ con il 33,4% dei voti. Il partito invia 6 eletti al Parlamento europeo con Les Républicains. Al secondo posto c’è la coalizione di sinistra SDP con il 27,81% dei voti, che le dà 4 seggi.

In Bulgaria: scarsa partecipazione, la destra al primo posto Il partito di destra Gerb (PPE) otterrebbe il 26,20% dei voti. voti e avrebbe 5 funzionari eletti. La coalizione del PP (“Continuiamo il cambiamento”) otterrebbe il secondo posto con il 15,70% dei voti. Ai seggi elettorali di Sofia si sono presentati pochi residenti. Il tasso di partecipazione è stimato al 30%, il più basso degli ultimi decenni.

Malta: laburisti davanti alla destra nell’isola. Il partito laburista ottiene il 44,67% dei voti, ovvero 3 seggi, contro il 42,52% dei voti della destra del partito nazionalista . I conservatori ottengono tre eletti.

Qui sotto seguono le tabelle pubblicate dal Parlamento europeo, con l’eccezione della Francia, i cui dati sono dovuti a un sondaggio indipendente.

Austria – Estimates

National parties Percentage (%) FPÖ – Die Freiheitliche Partei Österreichs estrema destra 27.00%. (precedenti 17,2) ÖVP – Österreichische Volkspartei popolari (democristiani) 23.50% (34,6) SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs social democratici 23.00% (23,9) GRÜNE – Die Grünen – Die Grüne Alternative verdi 10.50% (14,1) NEOS – NEOS – Das neue Europa liberali 10.50% (8,4) KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus 3.00% Other parties – Other parties

Bulgaria – Estimates

National parties Percentage (%) GERB – SDS/ГЕРБ – СДС – Coalition Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya – Sayuz na demokratichnite sili/Граждани за европейско развитие на България – Съюз на демократичните сили 26.20% PP – DB/ПП – ДБ – Coalition Prodalzhavame promyanata – Demokratichna Balgariya/Продължаваме промяната – Демократична България 15.70% Vazrazhdane/Възраждане – Vazrazhdane/Възраждане 15.40% DPS/ДПС – Dvizhenie za prava i svobodi/Движение за права и свободи 11.70% BSP/БСП – Bulgarska sotsialisticheska partiy/Българска социалистическа партия 9.70% ITN/ИТН – Ima takav narod/Има такъв народ 6.40% Sinya Bulgariya/Синя България – Coalition Sinya Bulgariya/Синя България 1.70% Other parties – Other parties 13.20%

Croatia – Estimates

National parties Percentage (%) HDZ – Hrvatska demokratska zajednica 33.74% Koalicija ‘SDP’ – Koalicija ‘SDP’ (Socijaldemokratska partija Hrvatske, Centar, Dalija Orešković I Ljudi S Imenom I Prezimenom, Građansko-Liberalni Savez, Hrvatska seljačka stranka) 27.81% DP – Domovinski pokret 8.67% Možemo! – Možemo! – Politička platforma 5.84% IDS-DDI – Coalition Istarski demokratski sabor – Dieta democratica Istriana (Demokrati, Hrvatska Narodna Stranka – Liberalni Demokrati, Hrvatska socijalno-liberalna stranka, Istarski demokratski sabor – Dieta democratica Istriana, Istarska Stranka Umirovljenika – Partito Istriano Dei Pensionati, Nezavisna Platforma Sjevera, Narodna stranka – Reformisti, Primorsko Goranski Savez , Lista Za Rijeku, Socijaldemokrati, Samostalna demokratska srpska stranka, Unija Kvarnera) 4.70% Most – Coalition Most (Most, Hrvatski suverenisti, Hrvatska Stranka Prava) 3.75% Other parties – Other parties 15.49%

Cyprus – Estimates

National parties Percentage (%) DISY/ΔΗΣΥ – Dimokratikós Sinagermós/Δημοκρατικός Συναγερμός 24.40% AKEL/ΑΚΕΛ – Anorthotikó Kómma Ergazómenou Laoú/Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού 23.70% Fidias/Φειδίας – Independent (Fidias Panayiotou/Φειδίας Παναγιώτου) 14.80% DIKO/ΔΗΚΟ – Dimokratikó Kómma/Δημοκρατικό Κόμμα 11.90% ELAM/ΕΛΑΜ – Ethnikó Laikó Métopo/Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο 10.60% EDEK/ΕΔΕΚ – EDEK Sosialistikó Kómma/ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα 4.80% Volt/Βολτ – Volt Cyprus/Βολτ Κύπρος 3.30% DIPA/ΔΗΠΑ – Dimokratikí Paràtaxi/Δημοκρατική Παράταξη 2.70% KOSP/ΚΟΣΠ – Kínima Ikológon – Synergasia Politón/Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών 1.10% KEKK – Energí Polítes – Kínima Enoménon Kipríon Kinigón/Active Citizens – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών 1.10% Other parties – Other parties 1.60%

Estimations

Sondage Ifop à 20h00

Jordan BARDELLA

La FRANCE REVIENT

32,4 %

31 sièges

Valérie HAYER

BESOIN D’EUROPE (Macron)

15,2 %

14 sièges

Raphaël GLUCKSMANN

REVEIL EUR

14,3 %

13 sièges

Manon AUBRY

LFI – UP

8,3 %

8 sièges

François-Xavier BELLAMY

LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE

7 %

6 sièges

Marie TOUSSAINT

EUROPE ÉCOLOGIE

5,6 %

5 sièges

Marion MARÉCHAL

LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR

5,1 %

4 sièges

Léon DEFFONTAINES

GAUCHE UNIE

2,4 %

Germany – Estimates

National parties Percentage (%) CDU/CSU – Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich- Soziale Union in Bayern 29.60%. 30 seggi AfD – Alternative für Deutschland 16.30% 18 seggi SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands 14.10% 14 seggi Die Grünen – Bündnis 90/Die Grünen 12.10% 16 seggi BSW – Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit 5.70% FDP – Freie Demokratische Partei 4.90% Die Linke – Die Linke 2.80% FW – Freie Wähler 2.70% Volt – Volt Deutschland 2.70% Die Partei – Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 1.80% Tierschutzpartei – Partei Mensch Umwelt Tierschutz 1.40% ÖDP – Ökologisch-Demokratische Partei 0.80% Familie – Familien-Partei Deutschlands 0.60% Piratenpartei – Piratenpartei Deutschland 0.50% dieBasis – Basisdemokratische Partei Deutschland 0.20% Other parties – Other parties 3.80%

Greece – Estimates

National parties Percentage (%) ND/ΝΔ – Néa Dimokratía/Νέα Δημοκρατία 30.00% SYRΙΖΑ/ΣΥΡΙΖΑ – Sinaspismós Rizospastikís Aristerás/Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 16.70% PASOK/ΠΑΣΟΚ – PASOK – Kínima Allagís/ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής 12.40% KKE – Kommounistikó Kómma Elládas/Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 9.10% EL/EΛ – Ellinikí Lýsi/Ελληνική Λύση 8.80% NIKI/NIKH – Dimokratikó Patriotikó Kínima “Níki”/Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα “Νίκη” 3.90% PE/ΠE – Plefsi Eleftherias/Πλεύση Ελευθερίας 3.60% Foni Logikis/Φωνή λογικής – Foni Logikis/Φωνή λογικής 2.90% MeRA25/ΜέΡΑ25 – Μétopo Evropaikís Realistikís Anypakoís/Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής 2.70% NE.A. – Néa Aristerá/Νέα Αριστερά 2.00% Dimokrátes/Δημοκράτες – Dimokrátes/Δημοκράτες 1.20% Kosmos/Kόσμος – Kosmos/Kόσμος 1.00% Other parties – Other parties 5.70

Malta – Estimates

National parties Percentage (%) PL/LP – Partit Laburista/Labour Party 44.67% PN/NP – Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 42.52% Other parties – Other parties 12.81%

