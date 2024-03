Europa, trattori hanno vinto, l’Europa china la testa e fa marcia indietro sul progettto green che ha provocato protestee marce in molti Paesi. L’UE prende la scure sulle regole dell’agricoltura verde e riduce i requisiti ambientali per gli agricoltori. Non tutti sono contenti ma la pace è assicurata. Finirebbe così all’obbligo di accantonare i terreni per promuovere la biodiversità, rendendolo volontario insieme ad altre misure, come la riduzione al minimo della lavorazione per prevenire l’erosione del suolo.

Le proposte, rivela Bartosz Brzezinski su Politico, porrebbero fine all’obbligo di accantonare i terreni per promuovere la biodiversità, rendendolo volontario insieme ad altre misure, come la riduzione al minimo della lavorazione per prevenire l’erosione del suolo. Nel loro insieme, consentirebbero agli agricoltori di ottenere sussidi UE anche se non soddisfano gli standard ambientali più elementari, noti come condizionalità.

La drammatica inversione di rotta da parte della Commissione di Ursula von der Leyen nasce dalla sollecitazione dei governi nazionali a reprimere disperatamente le proteste degli agricoltori che sono scesi in piazza in tutta Europa, e a Bruxelles, per sfogare la loro furia contro la burocrazia ambientale che, secondo loro, sta distruggendo il loro mezzi di sussistenza.

Alle proteste europee hanno fatto eco quelle dei contadini indiani, che sono arrivati, fra morti e feriti, a bloccare l’accesso alla cspitale New Delhi.

Gruppi della società civile e legislatori ambientali avvertono che questa spinta annullerebbe quella piccola riforma ambientale aggiunta negli ultimi anni alla Politica Agricola Comune (PAC), il programma di sussidi agricoli dell’UE che divora un terzo del bilancio del blocco, bloccando i soldi dei contribuenti. nel sovvenzionare gli agricoltori per mantenere lo status quo negli anni a venire.

“Cancellare decenni di progressi incrementali verso l’agricoltura sostenibile per preoccupazioni elettorali a breve termine è un errore enorme, e tutta la società pagherà un prezzo elevato”, ha affermato Marco Contiero, attivista agricolo di Greenpeace UE.

“Gli agricoltori stanno attraversando gravi difficoltà, ma queste proposte fanno ben poco per affrontare il problema e si limitano a togliere alcuni degli ultimi brandelli di protezione ambientale nella politica agricola dell’UE”.

La PAC comprende una serie di “buone condizioni agricole e ambientali” – o BCAA – che gli agricoltori devono soddisfare per ricevere i sussidi.

L’esecutivo dell’UE proporrà di eliminare gli obblighi per quattro di essi e di fornire invece una compensazione finanziaria agli agricoltori che li attuano volontariamente.

Non c’è motivo di preoccuparsi, dicono i politici che frenano le riforme ambientali.

“Le misure… non indeboliscono l’ambizione climatica e ambientale della PAC”, ha affermato la Commissione in una dichiarazione la settimana scorsa, affrettandosi a chiarire i commenti pubblici del commissario all’Agricoltura Janusz Wojciechowski secondo cui Bruxelles taglierebbe i legami tra la PAC e i Verdi. Deal, il piano generale dell’UE per rendere il continente climaticamente neutro entro il 2050.

Il commissario europeo per il clima Wopke Hoekstra ha detto a Politico che il blocco potrebbe accelerare gli sforzi verdi una volta che si sarà calmata la frenesia intorno alle elezioni di giugno al Parlamento europeo.

Un diplomatico dell’UE ha dichiarato a Politico che le misure annullerebbero l’eredità dell’eccessivo eco-attivismo di personaggi come Frans Timmermans, ex vicepresidente della Commissione e architetto del Green Deal, che ha lasciato Bruxelles l’anno scorso per tornare alla politica nazionale nei suoi Paesi Bassi nativi. .

“Questa legislatura è stata estremamente incentrata su un solo pilastro della sostenibilità, l’ambiente, ma abbiamo anche bisogno di prosperità economica e sociale”, ha affermato il diplomatico, a cui è stato concesso l’anonimato per esprimersi liberamente.

“Non si tratta di rifiutare il Green Deal, ma di parlare agli agricoltori su come realizzarlo”.

Il diplomatico ha aggiunto che i requisiti ambientali potrebbero essere ripristinati quando la situazione economica degli agricoltori migliorerà.