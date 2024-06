Il generale Vannacci spaventa anche Le Pen, l’alleata numero uno di Salvini in Europa

Jordan Bardella è il presidente di Rassemblement National, il partito sovranista e di destra guidato da Marine Le Pen, l’alleata numero uno della Lega in Europa. Il fatto che il partito francese e quello italiano siano alleati dovrebbe bastare ad impedire che le due formazioni politiche si pestino i piedi. La realtà dice però altro: Bardella ha infatti preso le distanze da Roberto Vannacci, il candidato leghista alle elezioni Europee. Il capolista del partito di Marine Le Pen ha risposto a una domanda dell’emittente “Bfmtv” sul generale noto per le sue posizione anti-gay. Bardella ha commentato proprio alcune dichiarazioni omofobe di Vannacci dichiarando di “non essere a conoscenza dei suoi commenti”. Prima di aggiungere: “Non li condivido, li condanno. Sono il difensore delle mie idee e del mio partito. Non sono l’avvocato di questo signore”.

Marine Le Pen e il suo partito, in Francia annusano una possibile vittoria con sorpasso su Macron. E’ ovvio che, come accaduto anche in Italia, un partito nato nell’estrema destra che si appresta a vincere debba diventare per certi versi moderato per non spaventare parte dell’elettorato. Quello che colpisce è il fatto che Vannacci, dopo essere stato molto divisivo in Italia, preoccupi anche all’estero gli stessi alleati della Lega.

Il generale Vannacci spaventa anche Marine Le Pen

Salvini intanto continua a difendere Vannacci con cui la Lega spera di raccogliere consensi che permettano, al partito, di restare sopra l’8 per cento. Ospite, domenica, a “In Mezz’ora”, il leader della Lega Matteo Salvini ha difeso il generale dalle accuse di razzismo: “Il razzismo in Vannacci io non l’ho mai trovato, condivido molto del suo pensiero”.Nelle scorse settimane, in un’altra intervista rilasciata questa volta a Belve, a proposito dell’anormalità degli omosessuali, un cavallo di battaglia di Vannacci, Salvini aveva spiegato: “Ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero, ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale”.

Resta il fatto che, al di là di quello che pensa Salvini, Vannacci spaventa anche i suoi alleati in Europa. Forse la politica italiana, prima di candidare una persona che ha l’unico “merito” di attirare consenso grazie al suo essere divisivo, ci dovrebbe pensare cento volte.