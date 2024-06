Il “modello Italia” in Francia: accordo storico tra i Républicains e la Le Pen per le elezioni

Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica in Francia, i Républicains, gli eredi dei neogollisti, annunciano un accordo nel quadro delle elezioni legislative tra 20 giorni con l’estrema destra del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen e di Jordan Bardella. Il presidente dei Républicains, Eric Ciotti, lo annuncerà stasera al telegiornale e c’è chi parla di “modello Italia” facendo riferimento all’alleanza tra la destra della Meloni e Forza Italia (d’altronde i due leader, Eric Ciotti e Jordan Bardella, sono di origini italiane).

A mobilitarsi per scongiurare una deriva a destra è però anche la sinistra francese. Il sindacato Cgt e il partito di Mélenchon, France Insoumise, chiedono un “fronte popolare contro la crescita dell’estrema destra”. Ad essersi già visti per parlarne sono stati i Verdi, France Insoumise e Partito comunista. Si cerca un’intesa con il Partito Socialista. Intanto a parlare è stato anche l’ex primo ministro socialista Bernard Cazeneuve che ha chiesto un’unione della sinistra “di governo”. E a lanciare un appello per l’unità sono anche 350 intellettuali, tra cui la scrittrice Annie Ernaux, per un’unità a sinistra.

Intanto la conferenza stampa del presidente francese Emmanuel Macron, annunciata per oggi anche se non era ancora stato fissato un orario, è stata rinviata a domani a metà giornata, secondo quanto si apprende dall’entourage del capo dell’Eliseo.