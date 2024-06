Immigrati deportati in Albania, il modello Meloni piace alla ministra tedesca: “è un modello interessante ne sto discutendo con il mio omologo italiano”.

Forse resterà delusa, perché il primo ministro albanese ha già detto che l’accordo sull’immigrazione con l’Italia è “una tantum”. Edi Rama ha detto che altri governi lo hanno contattato chiedendogli di replicare l’accordo. L’Albania è un piccolo Paese, di appena 2,7 milioni di abitanti, oltre al milione emigrato nel mondo dopo la fine del comunismo.

Il ministro dell’Interno tedesco Nancy Faeser considera con interesse il “modello Albania”. Nancy Faeser, si badi bene, non viene da un partito di estrema destra come Giorgia Meloni, ma è iscritta al partito socialdemocratico tedesco, Spd, che rappresenta la naggiore forza di sinistra.

Dopo mesi di analisi, scrive il settimanale Stern, la ministra federale degli Interni Nancy Faeser ha espresso simpatia per il cosiddetto modello albanese e ha preso le distanze dal modello ruandese. “Non vedo l’ora di vedere cosa farà l’Italia insieme all’Albania”, ha detto il politico della SPD in un’intervista a Stern.

A differenza del tanto discusso modello ruandese, l’Italia vuole gestire direttamente le procedure di asilo in Albania, il che è qualcosa di diverso, dice Faeser. “È un modello interessante quello che sto discutendo con il mio omologo italiano”, dice il ministro dell’Interno. È pragmatica quando si tratta di politica migratoria.

Faeser continua: “Quanti rifugiati il ​​Ruanda ha accolto finora per altri paesi? La Gran Bretagna sta attraversando un periodo molto difficile qui, per usare un eufemismo.” È molto più importante continuare a concentrarsi su una migliore protezione delle frontiere esterne e su procedure più rapide, come previsto dalla riforma della legge sull’asilo dell’UE.

Il governo federale sta attualmente esaminando se e in quali circostanze le procedure di asilo nei paesi terzi sarebbero legalmente possibili. Ma la domanda chiave rimane ancora: “Quale Stato sarebbe effettivamente disposto ad accogliere un gran numero di rifugiati? Quale Paese garantirebbe la sicurezza di queste persone e le rimpatrierebbe anche se venissero respinti? E ​​tutto questo nel rispetto dei diritti umani.” dice Faeser.

“Una svolta significa anche che la sicurezza della Germania deve essere il punto di riferimento”, ha detto Faeser, spiegando le spese aggiuntive annunciate dal suo dipartimento. È necessario difendersi da sempre più attacchi informatici, controllare le frontiere in modo più stretto e più duraturo e accelerare le procedure di asilo. “Tutto ciò richiede personale e tecnologia. Ciò non è gratuito”, ha affermato il ministro degli Interni.