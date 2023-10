Immigrazione e problemi economici pesano anche in Germania e hano rafforzato l’opposizione conservatrice e l’estrema destra nelle elezioni regionali di domenica scorsa.

Domenica gli elettori hanno rivolto ai partiti della litigiosa coalizione di centrosinistra del Cancelliere Olaf Scholz un duro rimprovero nei Länder chiave della Baviera e dell’Assia

L’analisi di Sarah Marsh per l’agenzia Reuters è precisa. Le elezioni hanno visto il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) uscire dalle sue roccaforti postindustriali dell’est per ottenere il suo miglior risultato di sempre in uno stato occidentale, in Assia, e arrivare al secondo posto in entrambi gli stati.

Tutti e tre i partiti della coalizione federale di Scholz – i socialdemocratici, i verdi e i liberi democratici (FDP) favorevoli alle imprese – hanno fatto peggio di cinque anni fa negli stati che insieme rappresentano circa un quarto della popolazione tedesca.

Secondo gli analisti, ciò alimenterebbe ulteriormente le tensioni in una coalizione che ha faticato a trovare un terreno comune, con Scholz accusato di non aver dimostrato la leadership necessaria per imporre l’ordine e affrontare le crisi, dalla guerra in Ucraina alla transizione verde.

Jens Spahn, deputato del partito conservatore cristiano-democratico (CDU), ha affermato che raramente un governo ha ricevuto una repressione così completa.

“E raramente è stato così chiaro: che si tratti di migrazione, economia o politica climatica, la gente vuole una politica diversa”, ha detto Spahn.

In Assia, sede delle scintillanti torri della capitale finanziaria Francoforte, si prevede che la CDU otterrà il 34,6% dei voti per la legislatura statale, consentendogli probabilmente di governare per un altro mandato, secondo le proiezioni dell’emittente statale ARD intorno alle 22.00 CET.

Il 15,1% ottenuto dall’SPD – in calo del 4,7% rispetto ai risultati del 2018 – è stato un duro colpo per il ministro dell’Interno Nancy Faeser, la cui campagna per guidare lo stato è stata perseguitata dalle critiche per la sua gestione dell’ondata di migrazione irregolare.

Il mancato raggiungimento della soglia del 5% necessaria da parte del partito di estrema sinistra Sinistra per rimanere nel parlamento regionale dell’Assia si è aggiunto al più ampio spostamento a destra.

Nel frattempo, si prevede che il partito gemello della CDU, l’Unione Cristiano Sociale (CSU), che guida la Baviera dal 1957, vincerà il 36,4% dei voti in quello stato – il suo peggior risultato dal 1950, anche se solo una frazione inferiore a quello del 2018.

Ciò indebolirebbe probabilmente la potenziale pretesa del leader della CSU Markus Soeder di candidarsi a cancelliere per i conservatori in vista delle elezioni federali del 2025, dicono gli analisti.

BATTUTA DELLA COALIZIONE

Si prevede che la CSU continuerà la sua coalizione con i populisti Elettori Liberi al 15,3%. Loro e l’AfD sono stati gli unici partiti a guadagnare terreno alle elezioni bavaresi.

L’AfD si attesta al 18,6% in Assia e al 16% in Baviera, rispetto al 13,1% e all’11,6% rispettivamente del 2018, confermando l’ascesa politica di un partito creato appena 10 anni fa.

L’AfD nazionalista e anti-migranti è attualmente al secondo posto nei sondaggi a livello nazionale, rispetto al quinto nelle elezioni del 2021, in un cambiamento che potrebbe rendere più difficile per la Germania formare maggioranze stabili dato che altri partiti si rifiutano di collaborare con esso.

Secondo il sondaggio ARD-Deutschland Trend, l’approvazione del governo di Scholz rimane al livello più basso da quando è entrato in carica nel dicembre 2021, con quattro tedeschi su cinque insoddisfatti del suo operato.

“Siamo nel bel mezzo della legislatura federale, dove non è insolito che il governo abbia un basso indice di gradimento e perda le elezioni statali”, ha affermato Philipp Koeker, politologo dell’Università di Hannover.

Tuttavia, è probabile che i partiti della coalizione continuino a seguire percorsi sempre più separati per concentrarsi su questioni rilevanti per il loro elettorato principale in risposta ai cattivi risultati, ha affermato, mentre tutti assumono una posizione più dura sulla migrazione.

“In futuro dovremo comunicare meglio i progetti della SPD ed essere più visibili”, ha detto il deputato della SPD Sebastian Roloff al quotidiano tedesco Handelsblatt.