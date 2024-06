La partita che Giorgia Meloni sta giocando a Bruxelles è uno dei temi chiave di un lungo articolo di Politico.com sullo scontro in atto per la definizione dei vertici della Unione Europea.

Cosa vuole veramente Giorgia Meloni? è la domanda pesante del lungo articolo di cui sono autori Barbara Moens e Jacopo Barigazzi, con contributi di Hannah Roberts, Eddy Wax, Nicholas Vinocur e Sarah Wheaton.

Meloni, è la risposta, fa parte del gruppo di estrema destra dei conservatori e riformisti europei al Parlamento europeo. Ha lanciato colpi di avvertimento dicendo che non è contenta di essere esclusa dai negoziati sui posti di vertice che coinvolgono i partner della coalizione: PPE, socialisti e liberali.

“Se devo parlare a nome di [Fratelli d’Italia] devo dirvi che per ora per noi è impossibile votare a favore di Ursula von der Leyen o di tutti gli altri, perché non conosciamo la politica agenda”, ha detto Nicola Procaccini, deputato europeo di Fratelli d’Italia.

Meloni ha sottolineato che il suo gruppo è attualmente il terzo più grande nel Parlamento europeo con 83 su 720 seggi, superando di poco i liberali.

Primo gruppo è il PartitoPopolare europeo con 189 seggi, seguito dal Partito socialista con 136, e, dopo Conservatori e riformisti europei di cui fa parte FdI, vengono Raenew Europe con 75, Identità e democrazia con 58, Verdi con 51, Sinistra con 39, Non iscritti e altri partiti con 90.

In termini di richieste, la Meloni tiene le carte ben nascoste, hanno detto a Politico ben cinque diplomatici dell’UE.

Ha gli occhi puntati, nota Politico, su un portafoglio economico di primo piano per Roma nella prossima Commissione, insieme a un titolo di vicepresidente esecutivo o vicepresidente per l’ECR.

Uno dei nomi più gettonati per un simile posto è quello di Raffaele Fitto, l’attuale ministro italiano dell’UE. Moderato, Fitto è visto come un ponte tra i partiti da quando ha lasciato Forza Italia di Silvio Berlusconi, membro del PPE, nel 2015, per aderire all’ECR. Inoltre, la sua uscita dal governo non porterebbe a un rimpasto del gabinetto Meloni.

Elisabetta Belloni, l’attuale capo dell’intelligence italiana che ha organizzato la riunione del G7 la scorsa settimana, è un altro nome che circola a Roma e Bruxelles per il ruolo di capo diplomatico dell’UE. Nell’attuale pacchetto posti di lavoro di alto livello, tale incarico dovrebbe essere assegnato al Primo Ministro estone Kallas.

Le possibilità che Belloni ottenga quel ruolo, scrive Politico, sembrano scarse poiché la Meloni sembra più interessata a un portafoglio economico ed è importante che qualcuno proveniente dalla parte orientale del blocco ottenga uno dei posti di lavoro più importanti dell’UE.

Perché tutti tengono così tanto alla Meloni? si chiedono i giornalisti di Politico.

Tecnicamente, è la risposta, von der Leyen non ha bisogno del sostegno di tutti i leader dell’UE. Può farcela con il sostegno della vecchia maggioranza e senza il sostegno del primo ministro italiano.

Tuttavia, “non vedo un nuovo presidente della Commissione entrare in carica senza il sostegno del primo ministro italiano”, ha affermato Sophia Russack, ricercatrice presso il Center for European Policy Studies, un think tank.

Meloni, il leader della terza economia del blocco, è uno dei pochi leader europei che sono usciti rafforzati dalle elezioni europee.

“Non si può continuare a ignorare Meloni”, ha detto un altro diplomatico dell’UE, avvertendo che le cose potrebbero degenerare rapidamente se nessuno si rivolge a Roma.

Tutto è complicato dal fatto, scrive Politico, che il partito di Ursula von der Leyen, il Partito popolare, “sta diventando avido e ciò potrebbe avere gravi ripercussioni per lei e per il continente” scrivono

“L’arroganza dei conservatori ha infastidito i socialisti, il secondo gruppo più numeroso al Parlamento europeo.”

Finora, comunque, von der Leyen rimane la favorita, scrivono. Decisive saranno le trattative dietro le quinte in preparazione dell’incontro dei leader dell’UE del 27-28 giugno a Bruxelles.

I principali negoziatori dei tre principali gruppi politici sono in costante dialogo per bloccare l’attuale pacchetto di posti di lavoro di punta quando i leader dell’UE si incontreranno la prossima settimana. Prima di quell’incontro, i negoziatori hanno organizzato una videochiamata, hanno detto due funzionari informati sui negoziati.

Poi la palla passerà al Parlamento europeo, che a metà luglio voterà il prossimo presidente della Commissione europea. Questo scenario evita un’estate di incertezza politica ai massimi livelli dell’UE mentre la Russia continua a condurre la guerra in Ucraina e con le imminenti elezioni americane a novembre, hanno sottolineato i diplomatici.

Riuscirà von der Leyen a passare al Parlamento europeo? è un’altra domanda pesante.

Anche il Parlamento europeo, il secondo ostacolo da superare per von der Leyen, è ancora lontano dall’essere un accordo concluso. La coalizione composta da PPE, socialisti e liberali rischia di essere troppo piccola per ottenere a von der Leyen i 361 voti necessari (su 720), dato che alcuni esperti stimano che circa il 10% dei deputati di quelle fila difficilmente voterà per lei. Questa coalizione conta circa 400 deputati. Il recente “comportamento avido e arrogante” del PPE potrebbe portare a una maggiore fuga di voti dai socialisti, ha detto un altro funzionario dell’UE.

Se i leader dell’UE approveranno il pacchetto la prossima settimana e il Parlamento europeo sosterrà von der Leyen a metà luglio, la nuova Commissione europea dovrebbe essere insediata intorno al 1° novembre.

Se i leader dell’UE non riusciranno a trovare un accordo su un pacchetto la prossima settimana, si incontreranno di nuovo per un Consiglio europeo extra in estate (e, se necessario, un altro, e un altro ancora). La prossima occasione per votare sul futuro leader dell’esecutivo dell’UE al Parlamento europeo non sarà prima di settembre (se non ci sarà consenso a luglio), il che ritarderebbe anche l’avvio della prossima Commissione europea.