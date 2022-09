La regina Elisabetta sta male? L’allarme si è diffuso fra gli inglesi che numerosi cominciano ad arrivare al castello di Balmoral in Scozia, dove da tempo si è ritirata la sovrana britannica.

Nelle ultime ore, dopo le notizie sulle crescenti preoccupazioni per lo stato di salute della Regina Elisabetta II, hanno preso a circolare con insistenza, decine di cittadini si sono radunate davanti al castello di Balmoral, in Scozia, dove si trova la sovrana. E ha fatto appena in tempo a nominare il nuovo primo ministro. Lo mostrano immagini diffuse dai media britannici. Agenti di Polizia presidiano l’ingresso del viale che porta alla residenza.

A Londra, a Buckingham Palace è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia. Lo indica un cartello davanti al palazzo reale a Londra che recita: “Niente cambio della guardia oggi”, come testimonia un’immagine diffusa dai media britannici.

Tutti i familiari più stretti di Elisabetta II sono a Balmoral o stanno raggiungendo la residenza estiva della Regina, indice che le condizioni della monarca britannica si sono aggravate.

Al capezzale di Elisabetta vi sono i quattro figli. La Bbc riferisce che sono presenti Carlo, principe di Galles ed erede al trono con la moglie Camilla; la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo sono al capezzale della madre. Presente anche il principe William, terzo in linea di successione, mentre il fratello Harry con la moglie Meghan è in viaggio verso Balmoral. I due vivono in California, hanno sputato veleno sulla famiglia ma in questo momento erano in viaggio in Germania. Forse avevano fiutato l’aria e non volevano perdere l’occasione di mettersi in mostra.

La moglie di William, la duchessa di Cambridge non è in viaggio verso la residenza reale di Balmoral in Scozia, ma è rimasta a Windsor con i tre bambini – i principi George, Charlotte e Louis – che oggi hanno cominciato il nuovo anno scolastico. Lo fa sapere Kensington Palace.

I membri della famiglia reale si sono precipitati per stare accanto alla regina Elisabetta dopo che i medici si sono detti preoccupati per la salute della 96enne sovrana britannica, affermando che dovrebbe rimanere sotto controllo medico. La regina, il sovrano più longevo della Gran Bretagna e il monarca più anziano del mondo, soffre di quelli che Buckingham Palace ha definito “problemi di mobilità episodici” dalla fine dello scorso anno.”

A seguito di un’ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Elisabetta e hanno raccomandato che rimanga sotto controllo medico”. “La regina rimane in condizioni confortevoli a Balmoral”, si legge nel comunicato.

Alla notizia delle crescenti preoccupazioni dei medici per la salute della regina Elisabetta II, la Bbc ha interrotto la programmazione del suo primo canale per trasmettere continui aggiornamenti sulla sovrana.

Si comincia intanto a scrivere della procedura che sarà seguita per la morte della regina.

Alla morte della Regina Elisabetta II, scatterà l’operazione ‘London Bridge’ che pianifica in dettaglio come dovranno procedere la famiglia reale, le istituzioni, il corpo diplomatico, le forze armate e persino la Bbc. Il piano dal nome in codice, risalente agli Anni ’60, è stato svelato nel 2017 dal Guardian.

Elisabetta II è la monarca più longeva della storia del Paese e la sua dipartita è un tema dibattuto da anni. Il piano indica dettagliatamente le misure da mettere in atto fin dalla possibile malattia della monarca: in caso di breve decorso, nella fase terminale è il medico personale ad avere accesso alla sua stanza per redigere i bollettini e tenere i contatti con l’esterno.

Nell’era di Internet è praticamente impossibile ritardare l’annuncio del decesso come avvenne per re Giorgio V nel 1936, quando il medico gli iniettò 750 milligrammi di morfina e un grammo di cocaina in un orario che consentisse al Times di riportare la notizia nell’edizione dell’indomani. A comunicare il decesso al primo ministro britannico sarà il segretario privato di Elisabetta, e subito dopo verranno avvertiti i 15 governi dei Paesi di cui Elisabetta è capo di Stato e degli altri 36 Paesi del Commonwealth (frase in codice “London Bridge is down”).

Un altro canale usato per informare è la Bbc che ha una sua procedura (chiamata Rats) su come comunicare il decesso della sovrana: trasmissioni interrotte e riprese con la frase “This is the Bbc from London”, prima dell’annuncio. L’operazione “London Bridge” segue quelle già predisposte per Giorgio VI (nome in codice era “Hyde Park Corner”) e per la Regina Madre Elizabeth (“Tay Bridge”, poi usato per lady Diana).