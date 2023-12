Nigel Farage, padre della Brexit, ha una fidanzata segreta, francese con nome italiano, ora lei rompe il silenzio sulla drammatica apparizione del politico a “I’m A Celebrity”.

Laure Ferrari e l’ex europarlamentare sono una coppia di cui si vocifera da tempo, ma oggi lei ha confermato che i due stanno insieme. La 44enne ha rotto il silenzio sull’apparizione di Farage nel cast di quest’anno di ITV.

Parlando dei suoi progressi nello show, ha detto: “Credo davvero che Nigel possa vincere. Sarà un buon compagno di campo. È estremamente tollerante nei confronti delle piccolezze delle persone e questo gli farà guadagnare il sostegno del pubblico”.

Laure ha anche parlato del fatto che Nigel abbia mostrato il sedere, nonostante il suo team abbia inviato una lettera legale sulla messa in onda del filmato. Ha aggiunto: “Nigel ha un bel sedere, cosa c’è di male? Se ce l’hai, mostralo”.

Secondo il Daily Mail, la Ferrari e Farage, 59 anni, si sono conosciuti a Strasburgo, nella di lei natia Francia, nel 2007, quando lei lavorava come cameriera.

All’inizio erano solo buoni amici, poi è sbocciato qualcosa di più. Lei dice che lui è leale e ha una buona empatia, qualità che la attraggono. E insiste sul fatto che anche i telespettatori lo stanno vedendo, nonostante alcuni sostengano che Farage verrà eliminato dallo show.

Ha detto: “Ci sono voci che vogliono renderlo meno popolare. Ma credo che lo show stia dando agli spettatori l’opportunità di vedere il Nigel che io, la sua famiglia e i suoi amici conosciamo e amiamo”.

Ha anche detto che se Farage volesse tornare in politica dopo lo show “avrebbe il mio sostegno” e ha aggiunto: “Quello che sta succedendo in questo Paese è triste e preoccupante. C’è solo una persona che può fare il lavoro (di guidare il Paese)”.

Farage non ha avuto una grande settimana in I’m A Celebrity. Ha deciso di abbandonare la prova del bush tucker mentre faticava a farcela nella prova in acqua chiamata In Too Deep. Farage doveva cercare di vincere le stelle con Nick Pickard, ma alla fine è stato solo il protagonista di Hollyoaks a portare il cibo per l’accampamento e ha ottenuto sei stelle su undici.

Quando sono arrivati alla radura, il conduttore Dec ha spiegato: “Questo è In Too Deep. Si svolge in queste due vasche d’acqua giganti alle vostre spalle”.

Con i ragni d’acqua addosso, Farage ha detto: “Non mi importa che sia l’acqua a spaventarmi”. Mentre cercava di svitare le stelle, Farage ha detto: “Non ce la faccio”. Dec lo ha incoraggiato: “Magari usa i pioli della scala per aiutarti a scendere?”.

Farage ha scelto di rinunciare alla stella, quindi è toccato a Nick provare. Mentre continuava a cercare di ottenere le stelle, Nick ha esclamato: “È un coccodrillo!”. Farage ha scelto di passare anche la prova successiva. Mentre Nick tratteneva il respiro e si metteva al lavoro sott’acqua, Ant notò: “È bravo in questo”.

Alla fine della Prova, Farage ha detto: “Non ero preoccupato per i serpenti. Semplicemente non ci sono riuscito. Ho deluso la squadra”. Nick ha detto: “Non essere stupido, abbiamo sei stelle”. I conduttori Ant e Dec hanno confermato, mentre Nick contava le stelle a terra, che aveva trovato sei stelle, quindi sei pasti per il campo.