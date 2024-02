Alexei Navalny, è morto in carcere l’oppositore del regime di Putin. Stroncato da una trombosi dice la tv russa

Il dissidente leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è morto in prigione. L’annuncio è stato dato dal servizio penitenziario nazionale russo. Era detenuto dal gennaio del 2021. Aveva 47 anni ed è morto nella colonia carceraria artica dove stava scontando una pena di 19 anni, come si legge in un comunicato diffuso dal servizio penitenziario federale russo.

“Navalny si è sentito male dopo la passeggiata, perdendo conoscenza quasi subito a causa di una trombosi. Il personale medico è arrivato immediatamente ed è stata chiamata l’ambulanza. Sono state eseguite le misure di rianimazione che non hanno dato risultati positivi. I paramedici hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte stabilito”, si legge nel comunicato diffuso dalla tv russa.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sostiene che Putin sia stato informato della morte dell’oppositore russo Alexey Navalny, ma di non conoscere la cause del decesso. Lo riportano le agenzie Interfax e Tass.