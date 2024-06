Tensione verso le Europee, l’agguato in Germania preoccupa l’Ue. Al voto tra estremismi e paure

Due o tre cose bisogna pur dirle dopo l’agguato-shock in Germania al raduno anti-Islam quando un giovane afghano, armato di coltello, si è avventato su un gruppo di attivisti in piazza a Mannheim, città a pochi km dalla Francia e da Strasburgo dove hanno sede il Parlamento Europeo ed altre istituzioni. Sei persone ferite. L’evento di ultradestra era organizzato da “Pacx Europa”, un movimento civico anti-jihad . Un movimento che si oppone alla costruzione di nuove mosche. Ed ha una missione chiara: sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli derivanti dalla “crescente diffusione e influenza dell’Islam politico”. Da tempo il Movimento esercita forti pressioni per ottenere politiche più rigide sulla immigrazione L’episodio di Mannheim ha fatto salire la tensione a pochi giorni dal voto europeo.

ALLE URNE TRA ESTREMISMI E PAURE – Giovedì si parte dall’Olanda, venerdì si vota in Irlanda e Repubblica Ceca. Sabato è il nostro turno (con altri Paesi). In Germania solo il 9 giugno. Tensione alta ovunque. Le guerre in corso, il crescente antisemitismo, la diffusa violenza, soprattutto il grande vuoto posto moderno dell’Europa, fanno volare l’Islam è gli estremismi che lo contrastano. Ne sta uscendo una polveriera. Domanda inevitabile: quanto tutto ciò influirà sul voto europeo?

ALLARME GIUSTIFICATO – Inutile nasconderlo: gli ultimi episodi di violenza hanno indotto ad alzare l’asticella della sicurezza, della prevenzione. L’allarme è scattato due settimane fa quando il premier slovacco Robert Fico, 59 anni, socialdemocratico, è stato ferito a colpi di pistola da uno sciagurato che non condivideva le sue idee. Ricoverato in ospedale dopo il tentativo di omicidio (15 maggio) il primo ministro è stato dimesso dall’ospedale ed è stato trasferito a Bratislava dove continuerà la convalescenza. Socialista con posizioni populiste e critiche verso l’UE, Fico era stato ferito all’addome dalla pistola di uno scrittore che ha poi confessato. Anche allora si era parlato di sangue sull’imminente voto per le europee. Di qui l’allarme generale.

PREOCCUPAZIONI IN TUTTA EUROPA – Soprattutto in Germania dove secondo i sondaggi di “Politico “ in vista delle europee l’Unione Cristiano Democratica è al 31%; al 16% i socialdemocratici. L’estrema destra di AFD è in calo. Le immagini di Mannheim hanno molto preoccupato il governo tedesco. Ha detto sdegnato il cancelliere Olaf Schulz: ”È una violenza assolutamente inaccettabile nella nostra democrazia, chiederemo pene severe per il colpevole”. Ha aggiunto la ministra dell’Interno, Nancy Faeser socialdemocratica: ”Se l’indagine rivelasse un movente islamista sarebbe una rinnovata conferma del grande pericolo derivante dalla violenza islamista da cui avevamo messo in guardia”.